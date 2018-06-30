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Для болельщиков устроили конно-музыкальное шоу на Красной площади
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Для болельщиков устроили конно-музыкальное шоу на Красной площади 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
Развод пеших и конных караулов Президентского полка — такой оригинальный подарок сделала Федеральная службы охраны туристам и болельщикам, прибывшим в Москву на Чемпионат мира футболу.
Обычно эта церемония проходит по субботам в теплое время года. Место действия — Соборная площадь Кремля, куда попасть можно только по билетам или по приглашениям. Начало — всегда в одно и тоже время: 12:00. Разводы иногда отменяют, но повод для этого всегда веский: важные государственные мероприятия, когда в Кремле вводят ограничения для посещения.
Сегодня в полдень в Кремле развод, как положено, провели. В традиционном формате. А представление на Красной площади дополнили элементами особого шоу. Начали с музыкального сюрприза.
В 15:40 на Красную площадь вышел Президентский оркестр — 21 музыкант в белоснежных мундирах. Начали с привычного для дней чемпионата футбольного приветствия, которое подхватили трибуны. «Россия — вперёд!».
15:50 — на площадь под аплодисменты зрителей выходит знаменная группа, маршируют солдаты Президентского полка, гарцуют кавалеристы. Начинается развод и…
Погода испытывает зрителя на стойкость. Сначала раскаты грома дополняют аккорды оркестра, минут через 5 начинается дождь. Шоу покидают самые нежные, по личной оценке — от 90 до 95% публики остаются на местах.
И были вознаграждены первоклассным представлением. Участники развода караулов с огоньком отработали сложную программу.
При этом фразу «шоу с огоньком» надо понимать вполне буквально: солдаты вооружены самозарядными карабинами Симонова. В программе — ряд зрелищных приемов с оружием, в ходе одного из которых бойцы дают залп холостыми. Для многих зрителей это становится большой неожиданностью, за их реакцией приятно наблюдать. Люди ведут себя по-разному, кто подпрыгивает, кто приседает, но дальше все дружно хохочут.
Дождь усилился, но это не помешало прекрасно выступить 12 всадникам из состава Почетного Кавалерийского эскорта. Заслуженную долю оваций получили и кони, и их наездники — за «карусель», «восьмерку» и «мельницу».
Завершилось шоу… футболом. Под восторженный рев промокших болельщиков главный дирижер Президентского оркестра подполковник Евгений Никитин дал пару пасов офицеру Президентского полка. После чего вручил мяч мальчишке из зрительских рядов.
Такой футбол в таком месте, пожалуй, можно увидеть только один раз в жизни.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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