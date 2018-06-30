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Презентация Центра воинской славы Петрозаводска прошла в День города
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Презентация Центра воинской славы Петрозаводска прошла в День города 

Карельские вести 31 минуту назад
Фото: Карельские вести
В центре представлена экспозиция по истории карельской столицы. Сразу после вручения городу грамоты «Петрозаводск — город Воинской Славы» у Сергея Пирожникова — учредителя Благотворительного фонда «Основа» — родилась идея о создании Центра воинской славы Петрозаводска. Мы получили помещение в здание администрации Петрозаводска (1-й этаж, где раньше была кафе «Парижанка») и начали реализовывать эту идею. Центр был построен на средства Благотворительного фонда «Основа» по современному дизайну (строительство шло 2,5 года).
Совместно с администрацией города, общественной организацией «Эстафета поколений», Карельской региональной общественной организацией ветеранов «Патриот», с общественниками и коллекционерами мы презентуем сегодня наш центр,
— рассказал Сергей Пирожников.
В центре представлена экспозиция по истории нашего города. Затронуты основные этапы.
Открытие Центра для посетителей планируется на октябрь 2018 года. Центр будет работать для всех желающих. Вход для школьников, студентов и ветераны бесплатный.
По материалам: ptzgovorit.ru
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