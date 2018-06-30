Парикмахеры из 80-х и 90-х знали, как заставить подростка комплексовать по поводу внешности

У каждого хоть в раз жизни была ужасная прическа. К сожалению для этих людей, их неудачные стрижки и укладки оказались увековечены на фотографиях и попали в интернет. Перед вами — подборка из тридцати ужасных детских и подростковых причесок, у которых, кажется, только одна функция: усилить подростковые комплексы. Несмотря на то что в 80-е и 90-е все это было ужасно модно, мода прошла, и осталось лишь «ужасно».

Источник: Vintage Everyday

Слева — королевское афро у белого ребенка. Справа — вообще непонятно что подозрительного зеленого цвета.

Эти хвостики внизу и по бокам заставляют думать, что парикмахер убежал в ужасе от своей криворукости прямо на середине стрижки.

Неуклюжие оправы добавляют к чудаковатости тысячу очков.

Здесь явно использовали трафарет под названием «горшок».

Где-то там была макаронная фабрика, но ее уже нет.

Девочка справа явно понимает, что что-то пошло не так в салоне красоты, куда ее привели родители.

Есть один плюс: эти девочки почти наверняка с возрастом очень похорошели.

Очевидно, вдохновлено ядерной программой США.

Ужасно слева, ужаснее — справа.

Радикально черный цвет! И конечно же, крысиные хвосты.

В моде был объем и полное отсутствие чувства меры.

Кто сделал из девочек пуделей?

И снова недостриженные мальчики. Печальное зрелище.

Родители! Пожалуйста, не делайте этого с детьми.

А если так все же получилось, не фотографируйте. Пусть они потом скажут вам спасибо.