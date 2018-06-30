Бразильские волонтеры посетили Центр «Росток»

Сегодня, 30 июня, состоялась встреча волонтерской команды из Бразилии с воспитанниками Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток». Мероприятие приурочено к чемпионату мира по футболу.

В церемонии открытия приняла участие министр социальной политики региона Анжелика Майстер и представители КРОБФ «Здоровое поколение».

Команда волонтеров из Бразилии (12 человек) — все в прошлом профессиональные футболисты. Они провели мастер-класс для воспитанников учреждения. В рамках визита состоялся импровизированный футбольный матч.