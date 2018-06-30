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Мария Погребняк невероятно похудела, отдыхая с семьей в Дубае
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Мария Погребняк невероятно похудела, отдыхая с семьей в Дубае 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Известный российский футболист Павел Погребняк с женой Марией и тремя сыновьями проводят чрезвычайно активный отпуск в Дубае. Как сообщает StarHit, до обеда семейство загорает на пляже, а во второй половине дня набирается новых впечатлений, в том числе и экстремальных.
Например на днях, Мария опубликовала на своей странице в Instagram ролик, снятый на головокружительной горке в дубайском аквапарке.
— Мы вместе с детьми забрались на горку, подумав, что она достаточно безобидная, но перепутали! Это был самый опасный и крутой спуск. Вы бы слышали, как кричали и пищали ребята. Да я и сама чуть голос не сорвала от ужаса, — цитирует издание рассказ Марии.
Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)
27 Июн 2018 в 4:03 PDT  А в дельфинарии она осуществила свою давнюю мечту поплавать с этими животными.
— Мы резвились в воде с дельфинами, танцевали с ними под музыку, обнимались и целовались! Незабываемые эмоции! Кроме того, для нас провели очень познавательную лекцию. Я была удивлена, узнав, например, что самки дельфинов кормят и повсюду сопровождают своих детенышей до 8 лет, поют им песни — причем у каждой мамы они индивидуальны, имеют 164 зуба! — восторгается Мария Погребняк.
А младший сын нападающего ФК «Тосно» Леша определился в поездке с будущей профессией. Его так впечатлило посещение ресторан турецкой кухни знаменитого мясника Нусрета Гекче, что он объявил родителям, что обязательно научится готовить мясо и откроет свой ресторан в Москве. И, судя по видео, уже делает первые шаги на пути к цели.
Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)
26 Июн 2018 в 10:33 PDT  Ранее Пятый канал рассказывал, что мать троих детей так старалась опровергнуть мнение, что невозможно сохранить фигуру после родов, что подписчики заподозрили, что она больна анорексией.
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