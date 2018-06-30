Многодетная мама Наталья Водянова похвасталась идеально плоским животом

Всемирно известная супермодель поделилась забавным фотоснимком.

36-летняя Наталья Водянова — мама пятерых детей, однако она выглядит практически ровесницей старшего из них, 16-летнего Лукаса. Модель редко делится фотографиями в бикини, но мы точно знаем, что ей скрывать нечего! Поклонники восхищены новым снимком, который появился в Instagram Водяновой. Наталья позирует на траве в разноцветном трикотажном топе и ярко-синих плавках от купальника. «Мой #солнечныйудар между двумя неделями моды» — подписала снимок модель, подставив идеально плоский живот под жаркие солнечные лучи.

Напомним, не так давно Наталья Водянова посетовала на последствия пятой беременности: «Ох уж эти пятнышки после последней беременности. Так и не хотят уходить чем бы я их не мазала». Речь идет о небольших пигментных пятнах на лице модели, однако она совершенно не стесняется фотографироваться без макияжа и представать перед фолловерами такой, какая она есть.

Фото: instagram