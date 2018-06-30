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Дмитрий Дибров: «В Монте-Карло еще не закрылись ночные клубы, на Головина еще не накинулись инстаграмные пиявки»
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Дмитрий Дибров: «В Монте-Карло еще не закрылись ночные клубы, на Головина еще не накинулись инстаграмные пиявки» 

Спорт-Экспресс 37 минут назад
Известный телеведущий Дмитрий Дибров призвал не перехваливать игрока сборной России Александра Головина. По мнению Диброва, хавбек должен пережить еще испытание славой.
— Как вам Головин?
— Давайте на него еще посмотрим — хотя бы пару лет. Как говорится, давайте пока всю мебель купим в IKEA, а в настоящий мебельный магазин сходим чуть позже.
— Рановато мы его перехваливаем?
— Мне кажется, да. С другой стороны, лучше хвалить, чем постоянно учить, как жить. Я, к сожалению, его лично не знаю. Посмотрим, что из него выйдет. Очень многое зависит от того, как его воспитали родители. Справится ли она с комплиментами и славой?
— А вы верите, что после чемпионата мира его позовет «Челси»?
— Отсылаю вас к предыдущему ответу. В Монте-Карло еще не закрылись ночные клубы и дискотеки, где носят шампанское. Еще не накинулись на него все эти инстаграмные пиявки… Самое сложное у Александра еще впереди. Да в том же Сочи такие отели, что мама не горюй! Можно и не уезжая никуда из России попасть в историю. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Диброва //
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