Дмитрий Дибров: «В Монте-Карло еще не закрылись ночные клубы, на Головина еще не накинулись инстаграмные пиявки»

Известный телеведущий Дмитрий Дибров призвал не перехваливать игрока сборной России Александра Головина . По мнению Диброва, хавбек должен пережить еще испытание славой.

— Как вам Головин?

— Давайте на него еще посмотрим — хотя бы пару лет. Как говорится, давайте пока всю мебель купим в IKEA , а в настоящий мебельный магазин сходим чуть позже.

— Рановато мы его перехваливаем?

— Мне кажется, да. С другой стороны, лучше хвалить, чем постоянно учить, как жить. Я, к сожалению, его лично не знаю. Посмотрим, что из него выйдет. Очень многое зависит от того, как его воспитали родители. Справится ли она с комплиментами и славой?

— А вы верите, что после чемпионата мира его позовет «Челси»?

— Отсылаю вас к предыдущему ответу. В Монте-Карло еще не закрылись ночные клубы и дискотеки, где носят шампанское. Еще не накинулись на него все эти инстаграмные пиявки… Самое сложное у Александра еще впереди. Да в том же Сочи такие отели, что мама не горюй! Можно и не уезжая никуда из России попасть в историю. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

Полностью интервью Диброва //

Сборная России на чемпионате мира по футболу // Все о чемпионате мира-2018 по футболу: турнирное положение, календарь турнира, расписание матчей по группам, датам и городам