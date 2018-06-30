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Волгоградцев приглашают принять участие в конкурсе «Фигуры из песка»
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Волгоградцев приглашают принять участие в конкурсе «Фигуры из песка» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
На берегу Цимлянского водохранилища в Волгоградской области 7 июля пройдет VII областной конкурс «Фигуры из песка» приурочен к 15-летию природного парка.
Как сообщает пресс-служба облкомприроды, мероприятие пройдет в месте массового отдыха «Клинки», расположенном в 18 километрах от хутора Тормосин Чернышковского района. Принять в нем участие могут и взрослые, и дети.
На месте участники должны будут разбиться на команды, в каждой из которых будет не более четырех человек. Одна команда может выполнить только одну работу. С собой нужно взять совковую лопату и ведро, а также средства защиты от мошек и комаров и одеться в удобную одежду.
На строительство песочной фигуры отводится два часа. Тема конкурса и работ — «Волга-матушка», т.е. флора и фауна реки.
Запрещено использовать на конкурсе ножи, пилы, сверла, арматуру, металл, стекло, а также скрепляющие смеси: глину, цемент, алебастр, клей.
Для участия нужно в срок до 2 июля прислать заявку на электронную почту park-2003@mail.ru, в которой необходимо указать название команды, Ф. И. О., возраст участников, место жительства, электронный адрес, номер мобильного телефона. С собой на конкурс нужно также взять паспорт, свидетельство о рождении, медполис.
Конкурс пройдет с 10.00 до 16.00.
Победители получат призы. Всех участников угостят «Цимлянской ухой».
Справки по телефону 8 (84474) 6-31-94, 6-31-92.
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