Волгоградцев приглашают принять участие в конкурсе «Фигуры из песка»

На берегу Цимлянского водохранилища в Волгоградской области 7 июля пройдет VII областной конкурс «Фигуры из песка» приурочен к 15-летию природного парка.

Как сообщает пресс-служба облкомприроды, мероприятие пройдет в месте массового отдыха «Клинки», расположенном в 18 километрах от хутора Тормосин Чернышковского района. Принять в нем участие могут и взрослые, и дети.

На месте участники должны будут разбиться на команды, в каждой из которых будет не более четырех человек. Одна команда может выполнить только одну работу. С собой нужно взять совковую лопату и ведро, а также средства защиты от мошек и комаров и одеться в удобную одежду.

На строительство песочной фигуры отводится два часа. Тема конкурса и работ — «Волга-матушка», т.е. флора и фауна реки.

Запрещено использовать на конкурсе ножи, пилы, сверла, арматуру, металл, стекло, а также скрепляющие смеси: глину, цемент, алебастр, клей.

Для участия нужно в срок до 2 июля прислать заявку на электронную почту park-2003@mail.ru, в которой необходимо указать название команды, Ф. И. О., возраст участников, место жительства, электронный адрес, номер мобильного телефона. С собой на конкурс нужно также взять паспорт, свидетельство о рождении, медполис.

Конкурс пройдет с 10.00 до 16.00.

Победители получат призы. Всех участников угостят «Цимлянской ухой».

Справки по телефону 8 (84474) 6-31-94, 6-31-92.