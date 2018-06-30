Нобелевские лауреаты: Карл Кори. Энергия организма

О том, как была нарушена монополия Кюри на супружеские Нобелевские премии, о трагической, но плодотворной любви и о том, как запасается энергия в мышцах, рассказывает очередной выпуск рубрики «Как получить Нобелевку».

Среди ученых так бывает часто: молодой симпатичный исследователь встречает умную студентку, ну и завертелось… Достаточно часто это приводит к семейному научному союзу, иногда оба супруга добиваются серьезных успехов в науке… Четыре раза в истории науки это приводило к тому, что муж и жена одновременно получали Нобелевские премии («семейных» нобелевок вообще — больше, история знает достаточное количество Нобелевских премий, полученных детьми нобелиатов (однажды премию получили сразу отец и сын Брэгги).

Так вот, до Второй мировой войны одновременные премии «муж и жена» получали только члены семейства Кюри: в 1903 году премию по физике получили Пьер и Мария Кюри, а в 1935 — их дочь Ирен с мужем Фредериком. После войны традиция продолжилась — но с отличием всего в одну букву (в русской транскрипции, конечно).

Но обо всем по порядку.

Карл Фердинанд Кори

Родился 5 декабря 1896 года, Прага, Австро-Венгерская империя (ныне Чехия)

Умер 20 октября 1984 года, Кембридж, штат Массачусетс, США Нобелевская премия по физиологии или медицине 1947 года (совместно с супругой Гертой Терезой Кори получили по ¼ премии, вторую половину получил Бернардо Альберто Усай). Формулировка Нобелевского комитета : «за открытие каталитического превращения гликогена».

Карл Фердинанд Кори (согласитесь, почти Кюри) родился в Праге. Тогда — одном из блистательных городов блистательной Австро-Венгерской империи. Родители у него были тоже не из простых. Отец, Карл Исидор Кори (он доживет до 1954 года и дождется Нобелевской премии сына), был знаменитым зоологом, а точнее — гидробиологом, и через два года после рождения сына получил должность директора зоологической станции в Триесте, что затем очень сильно скажется на жизни нашего героя.

Мать Карла-сына тоже была не из «простых», Мария Липпих была дочерью знаменитого итальянско-чешско-австрийского физика Фердинанда (Франца) Липпиха, изобретателя прецизионного поляриметра. Естественно, такое влияние не прошло просто так — и, например, младшая сестра Карла Фердинанда, Маргарет Кори, стала преподавателем в Пражском университете и затем вышла замуж за богемского (не потому, что он вел жизнь богемы) генетика Феликса Майнкса.

Как вспоминал сам Кори в автобиографическом эссе «Зов науки», на его становление как ученого сыграли как формальная, так и неформальная сторона его образования. Формальная — это классическая гимназия, латынь, греческий — закончившаяся выпуском и началом Первой мировой, во время которой прослужил в австрийской армии в медслужбе и чуть было не погиб от брюшного тифа, которым заразился по собственной неосторожности. Неформальная — это походы с отцом на научной яхте, где он получал бесценные знания по океанографии и гидробиологии.

В 1918 году война закончилась, закончилась и Австро-Венгерская империя. Но остался Университет Карла Фердинанда в Праге, с третьего курса которого Кори ушел на войну. Уже опытный лаборант и понюхавший пороха медик вернулся, чтобы доучиться. И встретиться вновь с красивой и талантливой студенткой, с которой водил нежнейшую дружбу в 1914 и успел уже опубликовать совместную статью в 1916 году. В 1920 году они поженились в Вене и прожили в браке 37 лет, пока судьба не разлучила их.

К тому времени Кори понял, что клиническая медицина — совсем не его, а вот биохимия… Но была одна проблема: в проигравшей войну Австрии за фундаментальные исследования не платили.

Супруги переехали в США — не вынужденно, осознанно, приняли гражданство, знали язык. Сначала Карл, сумевший получить место биохимика в Государственном институте по изучению злокачественных заболеваний в Баффало, а через полгода и Герта, для которой муж нашел хорошее место.

Именно там они провели главные свои исследования, за которые — по совокупности — и получили Нобелевскую премию. Больше всего их интересовал обмен углеводов. Главным их результатом стало описание биохимического цикла гликогена, биохимической формы нахождения и запасания глюкозы в мышцах и печени. Они раскрыли полный цикл расщепления и нового синтеза гликогена в организме, который сейчас называется циклом Кори. Это словосочетание сейчас знают все специалисты не только в биохимии, но и в спортивной медицине, фитнесе, питании и так далее.

Они много сделали помимо этого: например, 1936 году они открыли глюкозо-1-фосфат, который впоследствии был назван эфиром Кори. Двумя годами позже описали работу фермента фосфоглюкомутазы, который превращает глюкозо-1-фосфата в глюкозо-6-фосфат, раскрыли биохимию работы инсулина (действие которого тоже, безусловно, связано с глюкозой). В 1943 году они кристаллизуют фермент фосфорилазу (привет нобелевским премиям по химии 1946 года!)…

Но, конечно, главным был цикл Кори, и их «нобелевка» была абсолютно заслужена. Однако она не сильно порадовала супругов — примерно тогда же, когда их имя прогремело на весь мир, они узнали, что Герта больна. И не просто больна, а больна неизлечимой формой анемии. Десять лет умирания и интенсивнейшей работы — успеть, успеть побольше. Но об этом мы расскажем в следующую среду.

Сам же Карл Фердинанд после смерти жены находился в состоянии, близком к клинической депрессии — но помогли друзья. Точнее, подруга, Энн Фицжеральд-Джонс, разделявшая многие увлечения ученого — как в искусстве, так и в науке (оба были страстными поклонниками археологии). Предсказуемо эта дружба и утешение в скорби завершилось браком в 1960 году. Кори ушел из активной науки и засел за обзоры и мемуары — о себе и о тех, кого знал. В том числе, и о своей первой жене, в отличие от которой он успел в жизни абсолютно все.

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