«Совсем не изменилась»: Алена Водонаева опубликовала милое детское фото в честь своего 36-летия

2 июля телеведущая и модель Алена Водонаева отмечает день рождения.

Алена Водонаева поделилась с поклонниками эмоциями по поводу собственного праздника — 36-го дня рождения. Звезда выложила в микроблог свой детский снимок: на нем маленькая Алена позирует родителям.

«Вообще не изменилась», «Такая же красивая и по-детски непосредственная», «Какая лапуля», «Алена совсем не меняется», «С днем рождения! Будь счастлива!», — написали фолловеры Водонаевой.

На днях Алена опубликовала еще одно архивное фото, сделанное около 15 лет назад, когда девушка еще принимала участие в реалити-шоу «Дом-2». Многие отметили, что сейчас, в свои 36, Водонаева выглядит гораздо лучше, чем на заре карьеры в шоу-бизнесе.

Фото: Instagram