Как правильно качать шею? Топ-4 упражнения для мужчин

Добрый день, опытные и начинающие спортсмены! Из представленной статьи вы сегодня узнаете, как правильно качать шею, и что нужно для того, чтобы организовать тренинг в домашних условиях.

Важно понимать, что тренировать этот отдел должны не только профессиональные борцы, но и просто атлеты, следящие за своими пропорциями и рельефом тела. Да, и вообще, каждому мужчине хочется выглядеть, как Тайсон в свои лучшие годы, а все боксеры имеют мощную прокачанную шею.

Мышцы шеи помогают нам выполнять различные движения — повороты, наклоны, вращения. Они поддерживают позвоночник, стабилизируют верх тела. Регулярные тренировки помогут избежать травм и повреждений во время комплексного тренинга, а также различных неприятных симптомов и проявлений, как, например, при шейном остеохондрозе.

Основные принципы тренировок

Начать тренировать шею в спортзале или дома лучше всего с изучения анатомии этой части тела. Необходимо понимать, какие мышцы формируют данную зону. Основными мускулами шейного отдела являются:

грудинно-ключично-сосцевидная (отвечает за наклон головы вперед и в бок);

ременная (разгибание шеи);

лестничные (боковой наклон);

трапециевидная (участвует в процессе разгибания и отведения головы назад).

Зная мышечную структуру, удастся подобрать наиболее эффективные упражнения. Важно понимать, сколько раз в неделю следует тренироваться. Не нужно переусердствовать, и прокачивать шею каждый день. Достаточно включить несколько целевых упражнений в общую программу занятий, которые обычно проводятся через день. Также для повышения качества тренинга используйте следующие советы:

Выполняйте упражнения для шеи в конце тренировочного процесса, когда все мышцы разогреты. Это позволит избежать травм и растяжений.

Перед выполнением любого упражнения важно выполнять вращательные движения шеей.

Двигайтесь медленно и осторожно, т. к. велик риск травмирования подвижных шейных позвонков. Сконцентрируйтесь на правильности техники, а не на скорости.

Можно сочетать тренинг шеи и трапеций. Это создаст максимальный видимый эффект мощной шеи.

У новичков мускулатура данной области практически атрофирована. Важно давать нагрузку постепенно, по мере адаптации. На старте тренинга идеальным решением станет 2 подхода по 10-15 раз.

Если вы тренируетесь в зале, то можно использовать специальные тренажеры. Дома основные и боковые мышцы шеи можно прокачать с помощью вспомогательного оснащения, например, с обычным блином для штанги.

Составляем программу занятий

Начать тренировку для мышц шеи надо с разминки. Для этого надо стать ровно, далее обхватить ладонями затылок и наклонить голову вперед. Важно стараться коснуться подбородком груди. В этот момент в шейном отделе почувствуется сопротивление.

Разминка для боковых мышц заключается в следующем — исходное положение тоже, наклоняем голову сначала к правому плечу. Одноименной рукой мягко тянем голову вниз. Завершающим этапом разминки станут круговые вращения в разные стороны.

Теперь настал черед силового тренинга для шеи. Предлагаем вам эффективные упражнения с фото. Внимательно изучите их, отточите технику и приступайте к занятиям:

Подъем головы, лежа на животе. Необходимо лечь животом на лавку, зафиксировать ноги. Далее берем блин, заводим его на голову и удерживаем двумя руками на уровне затылка. Следующий шаг — опускаем голову вниз, затем поднимаем вверх, при этом, работает только шея, корпус остается неподвижен.

Подъем головы, лежа на спине. Аналогичное упражнение, но спортсмен ложится на спину, блин размещается в области лба. Также необходимо опускать голову назад и возвращать ее в обычное положение.

Сгибание и разгибание шеи с отягощением. Упражнение выполняется с помощью специального шлема с лямкой. Для изготовления приспособления подойдет обычный ремень. Нужно его зафиксировать на голове, с помощью крюка к ней крепится утяжеление (блин). Атлет стоит, ноги слегка согнуты, руки упираются в бедра, корпус слегка наклонен. Необходимо наклонять голову вниз и выпрямлять ее до того, как она станет параллельна полу.

Стойка «борцовский треугольник». Упражнение аналогично стойке на мосту, но спортсмен наклоняется вперед. Нужно стать ровно, ноги расставить по шире, затем наклониться вниз и упереться лбом в пол. Выполняем перекаты со лба на макушку и обратно.

Всегда помните о соблюдении правил безопасности. Не рискуйте собственным здоровьем в погоне за идеальным рельефом тела.

Теперь вы знаете, как правильно, часто и зачем тренировать мышцы шеи. Надеемся, что наши рекомендации помогут вам в организации качественного домашнего тренинга. Если это так, уделите минутку, и поделитесь статьей с друзьями на своей странице в соц. сетях. Заранее всем спасибо, до новых встреч и удачи на пути к здоровому образу жизни и идеальному телу!