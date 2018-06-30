Чайник, хранящий вкус напитка, и казан, не уступающий печи — керамисты из Подмосковья удивляли своими работами

Степан и Наталья Кара — участники конкурсной номинации «Гончарное мастерство». В Вологду они привезли свои работы: кувшины, кружки, вазы и многое другое. Их палатка собирала сотни посетителей.

Семья керамистов из села Павловская слобода, Московской области привезла глиняную посуду. Это ручная работа, для создания которой пришлось много потрудиться: каждое изделие после сушки для ровности обтесывается камнем, а перед последним обжигом горшки, чайники и кувшины опускаются в молоко. Благодаря этому посуда приобретает удивительный серый цвет с темными оттенками.

Мастер Степан Иванович Кара поясняет: чайник из глины такой обработки будет сохранять вкус чая на долгое время. А мясо, приготовленное в керамическом казане, на вкус будет не хуже жаркого из русской печи. Мастера, не скупясь, делятся с покупателями своими секретами, а вологжане отвечают огромным интересом.

«Мы в Вологде впервые, нам понравились вологжане — очень приятные люди, мы рады, что наша посуда нравится», — рассказывает гончар-керамист Степан Кара.

Два дня уже идет и ярмарка «Города ремесел». От покупателей нет отбоя.

«Мне понравилось гончарное искусство и вообще мастер замечательный, чувствуется, что душу вкладывает. И ярмарка замечательная. Много мастеров к нам приехало. Для меня многие виды ремесел сегодня открываются впервые. Почаще бы к нам приезжали такие талантливые люди», — рассказывает гость фестиваля Оксана Головлева.

И ярмарка, и конкурсная часть фестиваля продлятся до 1 июля.