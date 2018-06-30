Жители Ростова‐на‐Дону сняли на видео огненный закат 

Об этом сообщило издание VistaNews.
Небо в Ростове-на-Дону окрасилось в необычные цвета. Палитра оттенков менялась довольно быстро в течение часа. Сначала небосклон был желтым, потом оранжевым, затем багряно-красным и фиолетовым.
Горожане окрестили закат огненным.
Многих местных жителей приятно поразили цветовые изменения. Других же встревожила такая окраска горизонта. Ростовчане считают, что столь яркие цвета небо могло приобрести из-за нескольких дней аномальной жары.
Более 10 тысяч сочинцев сидят без света на протяжении двух дней в сорокоградусную жару. Причина кроется в отключении высоковольтной ЛЭП.