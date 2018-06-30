«Два блина»: Маргарита Агибалова показала ягодицы

Маргарита Марсо Агибалова продемонстрировала поклонникам пикантную часть своего тела, поделившись снимком в купальнике. Должно быть, красавица ожидала комплиментов, но, увы, так и не дождалась, получив лишь нелестные высказывания.

«Блинчики плодотворно влияют на мою фигуру», — в шутку написала Маргарита, обвинив маму в приготовлении калорийных лакомств. Так девушка опередила людей, которые уже не с таким энтузиазмом, но тем не менее принялись обсуждать её ягодицы и ругать за то, что не следит за формами. Хоть Марго совсем не имеет лишнего веса, её тело лишено упругости, поэтому её попросили начать заниматься фитнесом и ходить на массаж, ведь в свои 27 лет она должна выглядеть совершенно иначе. Некоторые привели в пример стремящуюся выглядеть молодо Ирину Агибалову , которая ничем не уступает своим дочерям, и посоветовали Рите равняться на неё. «Зачем такое фото?» «Два блина.. поработать бы над собой» «Не очень, Рита. удали лучше!» «Чем хвастаешься? Тут не на что смотреть!» «Еще и без лифчика…»

А фанатам стало жалко девушку, на которую так яростно накинулись злопыхатели, они отметили, что она выглядит очень привлекательно и не нуждается в рекомендациях онлайн-тренеров. А для того, чтобы бы приковывать к себе взгляды и восхищать, необязательно иметь спортивные формы, напротив, чем меньше накаченных мышц, тем больше женственности и нежности.

Но Маргарита, должно быть, совсем не комплексует, раз публикует такие снимки, главное, нравиться мужу. Кстати, своего супруга она очень любит и не скрывает нежных чувств от публики: недавно она призналась, что вновь влюбилась в него.