«Платье на выпускной стоит 120 тысяч»: ростовчанка в эфире Первого канала рассказала о богатой жизни

Валерия Сычева снялась в передаче о красивой жизни

Вчерашняя выпускница Валерия Сычева может за ужин в ресторане спокойно заплатить 20 тысяч рублей. Ей не нужен особый повод, чтобы посетить самый дорогой ростовский салон красоты. О роскошной жизни Лера рассказала в эфире Первого канала в студии у Гордона.

— Могу приехать в салон просто перед школой, чтобы на уроках быть красивой и нарядной. Ресницы стоят около 10 тысяч рублей, в целом, образ обойдется в 20 тысяч рублей, — заявила девушка.

Девушка предпочитает самую дорогую косметику

На свой выпускной Валерия Сычева купила плате за120 тысяч рублей.

— Диадема к платью стоит 40 тысяч рублей, сережки — 15 тысяч рублей, каблуки — 55, — продолжает светская львица.

Валерия не считала денег, выбирая платье на выпускной

Девушка планирует поступить в медицинский университет и в будущем стать пластическим хирургом. Пока же ее содержат родители. Мама, которая приехала на передачу «Мужское и женское», чтобы поддержать дочь, сообщила, что сама работает с 17-ти лет.

— У меня и у мужа — бизнес. Меня родители не финансировали с 17-ти лет. Но я уверена, что Лера встанет на ноги и в будущем тоже будет сама себя обеспечивать, —заявила женщина.