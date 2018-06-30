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«Платье на выпускной стоит 120 тысяч»: ростовчанка в эфире Первого канала рассказала о богатой жизни
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«Платье на выпускной стоит 120 тысяч»: ростовчанка в эфире Первого канала рассказала о богатой жизни 

161.ru 13 минут назад
Фото: 161.ru
Валерия Сычева снялась в передаче о красивой жизни
Вчерашняя выпускница Валерия Сычева может за ужин в ресторане спокойно заплатить 20 тысяч рублей. Ей не нужен особый повод, чтобы посетить самый дорогой ростовский салон красоты. О роскошной жизни Лера рассказала в эфире Первого канала в студии у Гордона.
— Могу приехать в салон просто перед школой, чтобы на уроках быть красивой и нарядной. Ресницы стоят около 10 тысяч рублей, в целом, образ обойдется в 20 тысяч рублей, — заявила девушка.
Девушка предпочитает самую дорогую косметику
На свой выпускной Валерия Сычева купила плате за120 тысяч рублей.
— Диадема к платью стоит 40 тысяч рублей, сережки — 15 тысяч рублей, каблуки — 55, — продолжает светская львица.
Валерия не считала денег, выбирая платье на выпускной
Девушка планирует поступить в медицинский университет и в будущем стать пластическим хирургом. Пока же ее содержат родители. Мама, которая приехала на передачу «Мужское и женское», чтобы поддержать дочь, сообщила, что сама работает с 17-ти лет.
— У меня и у мужа — бизнес. Меня родители не финансировали с 17-ти лет. Но я уверена, что Лера встанет на ноги и в будущем тоже будет сама себя обеспечивать, —заявила женщина.
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