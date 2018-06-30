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Митрополит Иларион призвал не искать женихов другой веры во время ЧМ‐2018
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Митрополит Иларион призвал не искать женихов другой веры во время ЧМ‐2018 

360tv.ru 23 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Во время чемпионата мира по футболу 2018 девушкам не следует стремиться к тому, чтобы выйти замуж за иноверца. Эти мечты развенчал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. Его словам сообщил «Интерфакс».
Он отметил, что такая рекомендация основана «на горьком опыте многих супружеских пар», в жизни которых имеют место трения и споры, а также нередки противоречия на религиозной основе.
«Особенно когда дети рождаются и нужно принимать решение, в какой религиозной традиции воспитывать детей», — подчеркнул архиерей.
Он также заявил, что принадлежность супругов к одной религиозной традиции не гарант успеха брака, однако их все же объединяет многое, например — совместная церковная жизнь, молитва и участие в богослужениях.
При этой архиерей сообщил, что «лучше найти свою вторую половину на сайте знакомств, чем в баре или в увеселительном заведении».
«Эти сайты интересны тем, что там человек может кого-то себе подыскать для первой встречи, а собственно знакомство начинается с первой встречи», — отметил митрополит.
Между тем он сообщил, что знакомство должно быть длительным, чтобы люди поняли, что они действительно созданы друг для друга.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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