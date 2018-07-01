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В РЦП посоветовали болельщицам ЧМ-2018 не вступать в отношения с иноверцами
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В РЦП посоветовали болельщицам ЧМ-2018 не вступать в отношения с иноверцами 

Деловая газета «Взгляд» 16 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион на фоне критики российских девушек призвал болельщиц ЧМ-2018 не создавать семьи с представителями других религий.
«Мы, священнослужители, не советуем нашим прихожанам выбирать себе вторую половину из иной религиозной традиции. Это связано с горьким опытом очень многих таких пар, в которых возникают трения, возникают противоречия, возникают споры на религиозной почве», — заявил он в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Таким образом он ответил на вопрос о «детях мундиаля», которые появятся после чемпионата мира в России.
По его словам, когда рождаются дети, в таких семьях неизбежно встает вопрос о том, в какой религиозной традиции их воспитывать, особенно если оба человека серьезно к этому относятся.
В то же время одинаковая религия обоих супругов, заявил он, укрепит брачный союз.
По его мнению, ребенок может быть воспитан только в одной религиозной традиции.
Ранее в Москве девушки пожаловались на то, что их отказались пускать в кафе без сопровождения мужчин на фоне критики поведения россиянок во время ЧМ-2018. Эту критику комментировал и спортивный журналист и блогер Юрий Дудь.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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