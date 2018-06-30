Политика на добром деле

Более 10 тысяч детей и взрослых пропали в Москве в этом году. Кроме полиции, которая по долгу службы ищет пропавших, к поискам ежедневно подключаются сотни волонтеров.

В волонтерство каждый приходит за чем-то своим. Таковы условия современного мира. Иногда кажется, что это нормально. Никто не совершает добрые дела просто так. Человек, который тратит свое личное время на помощь другим, конечно, хочет рассчитывать на какое-то вознаграждение. Вопрос только в том, какие цели преследуют волонтеры.

А цели бывают разные. Например, я, начав искать пропавших четыре года назад, смогла выбрать профессию, вырасти как журналист. Тогда я еще училась в университете, а будучи волонтером, писала статьи о добрых поступках. Это помогло и направило меня в выборе профессии. Среди волонтеров были и те, кто пришел в эту сферу ради полезных связей. Был один волонтер, который знакомился со звездами, помогающими в поиске, а потом звонил им с личными просьбами. Мне казалось, что это — самое ужасное, с чем я столкнусь. Но… Нет.

Появляются и те, кто собирается через «добрые дела» стать… политиками. Это вызывает сначала ужас. Потом — ярость. Появляются группы, которые присоединяются к поискам пропавших детей. Кажется, все прекрасно. Руки в помощь. Если бы так…

К сожалению, человек, жаждущий политического признания, приходит в волонтерство не ради спасения человеческих жизней. Не для оказания помощи людям, попавшим в беду. Он строит себе карьеру. Так появляются «приоритетные поиски». Жуткая формулировка, далекая от законов морали. Что это значит? Что простой «бегунок», ушедший из дома не в первый раз, на помощь может не рассчитывать. Вот если СМИ звонят во все колокола по части какого-то пропавшего ребенка — тогда стоит и подключиться к поиску. Такое же отношения и по части мероприятий, проводимых волонтерами. Что, нет звезд? Тогда не ждите. Звезда должна быть в кадре с будущим политиком — красивая картинка поможет сформировать имидж. Тогда легко и приятно стоять в кадре и улыбаться на камеру. Будет ли польза кому-то от такой «благотворительности» — неважно, главное — кадр.

Поиск выгоды для себя, охота на гранты и победы в конкурсах — тщеславие. Все бы ничего. Можно выдержать и это, не заметить, стерпеть, отвернуться. Пусть им, верно? Только вот такие «псевдоволонтеры» за свою деятельность получают… стабильную зарплату.

Секундочку, скажете вы. Так волонтерство подразумевает, что денег или зарплат за свои добрые дела люди не получают?! Именно так. У настоящих волонтеров нет денежного мешка за спиной, нет возможности купить технику, оплатить работу поисковиков. И это важно — желание помочь без возможности получить материальную награду. Это кристаллизированное добро. В самом что ни на есть чистом виде. Увидел, пришел, помог. Не для галочки, не для зарубки, не для повышения самооценки. Помог потому, что не мог пройти мимо.

А помощь за зарплату приводит в отрасль еще больше «псевдоволонтеров». Еще больше людей, ратующих за «почасовую оплату поиска». Даже думать о таком страшно. Зарплата за добрые дела — какое-то извращенное понимание волонтерства в целом.

Пока одни устраивают показуху, настоящие волонтеры просто делают свое дело тихо. Не для картинки и не ради политики.