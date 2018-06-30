«Справляйте нужду!»: Регина Тодоренко даст возможность злопыхателям высказаться

Что только не слышат в свой адрес знаменитости! Порой количество гадостей, направленных в их адрес, действительно впечатляет. Каждая звезда шоу-бизнеса сама для себя решает, как реагировать на те или иные выпады, но большинство считает разумным игнорировать неудачников, которые пытаются самоутвердиться за счет унижения других. Телезвезда Регина Тодоренко предложила свой способ борьбы с недоброжелателями.

С момента появления страниц известных персон в социальных сетях многие завистники получили возможность изливать на них свой негатив. Они пишут гадкие комментарии и оскорбления под практически каждым постом медийных лиц. Бывшая ведущая шоу «Орел и Решка» считает, что такие люди просто несчастливы и потому критикуют других: «Дорогие хейтеры (если такие есть), вижу, что у вас очень много времени для того, чтобы писать комменты. Раз внутри накопилось так много яда, предлагаю устроить специальный день — в последнюю среду месяца я готова отдавать фото на растерзание всем, у кого внутри живет злоба и человек никак не может с ней справиться, а также дать возможность написать самый гнусный коммент под постом о том, как плохо живется, о ненавистной работе, о любых проблемах, которые касаются вас! Фото буду публиковать с соответствующим тегом, под ним и справляйте свою нужду! Вперед, смельчаки! Балуйтесь на здоровье! Выскажитесь наконец-то, вам станет легче!»

Многие подписчики Регины всерьез удивились, что ей как позитивному человеку направляют много негатива. Но они считают, что Тодоренко максимально корректно отреагировала на провокации так называемых интернет-троллей, которые питаются чужой энергией и стараются как можно больнее «укусить» тех, кто кажется им более красивым, богатым и успешным. Оригинальный способ борьбы телезвезды со злопыхателями понравился телезрителям, которые следят за ее жизнью, ведь Регина Тодоренко долгое время вела трэвел-шоу и путешествовала по разным странам. За приключениями селебрити наблюдают миллионы пользователей сети, которым она небезразлична.

Фанаты призывают не тратить нервы на тех, кого в жизни надо жалеть: «Очень нравится Регина. Всегда сыну говорю в шутку, чтоб женился на ней!» «В последнее время что-то не то с лицом у нее. Не могу понять, что изменилось, глаза не те, овал не тот. Не хочу ее обидеть, просто если что-то сделала, то зря». «Даст способ проявить себя! Хорошая новость!» «Ой, не обращайте внимания, всем рты не закроешь, да и нет смысла это делать». «Какая вы харизматичная — нет, чтобы в ответ гадости написать, так она в свойственной ей манере отреагировала». «Вы молодец, отличный посыл хейтерам, но я считаю, что вообще нет смысла обращать внимание на них, много чести!»

И после завершения работы над «Орлом и Решкой» Регина Тодоренко продолжает много путешествовать и называет себя «человеком мира». Вместе с тем она обозначила и минусы постоянного туризма, подчеркнув, что ее домом является чемодан.