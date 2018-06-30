10 темных секретов богатых и знатных жителей Дубая

Дубай давно является символом богатства. Это рай для миллионеров и любимое место отдыха для самых состоятельных людей планеты. Но за блестящим фасадом скрывается тайный темный мир. Сомнительные секреты есть у всех! Не стала исключением и королевская семья династии Аль Мактум и самые богатые жители эмирата. Из этого выпуска вы узнаете про скандалы, с которыми связана элита эмирата Дубай.

Источник: The Richest

Шейх Рашид на самом деле умер от передозировки наркотиков

Один из самых больших скандалов, который потряс королевскую семью в Дубае, связан со смертью Шейха Рашида ибн Мохаммеда Аль Мактума. Он должен был унаследовать трон от Шейха Мухаммеда, нынешнего правителя Дубая. По официальной версии, 33-летний Шейх Рашид умер от сердечного приступа. Однако многие склонны верить в то, что причиной смерти стала передозировка. Повсеместно ходят слухи о том, что Шейх Рашид долго использовал анаболические стероиды и часто нюхал кокаин. За несколько лет до своей кончины в сентябре 2015 года Шейх Рашид покинул светскую жизнь и превратился в одну из самых загадочных фигур в Дубае.

Еще в 2008 году его отец решил, что старший сын не достоин стать его преемником. Наследным принцем Дубая был назначен младший брат Рашида, Хамдан. Поначалу никто не мог понять, почему глава Дубая так поступил со своим старшим отпрыском, однако пристрастие Шейха Рашида к наркотикам многое объясняет. Всплыла информация о том, что Шейх Рашид неоднократно проходил курсы реабилитации для наркозависимых. Семья больше не разрешала ему ездить в Лондон, где он когда-то жил и учился, потому что молодой аристократ не только употреблял наркотики, но и был завсегдатаем секс-вечеринок.

Согласно WikiLeaks , алкоголь, наркотики и сексуальные оргии — обычное дело в жизни богачей Дубая

Однако вовсе не обязательно ехать в Европу за алкоголем, наркотиками и проститутками. Все это в обилии есть и в ОАЭ. Доказательством тому стал документ, опубликованный на скандально известном сайте WikiLeaks.

В телеграмме американского посольства, которая всплыла на WikiLeaks, американские дипломаты обсуждают то, что на самом деле творится за закрытыми дверями дома дубайской королевской семьи: «Несмотря на строгий запрет алкоголя, на вечеринке рекой лилось спиртное. Бармены из Филиппин подавали коктейли, смешанные на основе местного самогона. Еще я слышал, что среди гостей было много продажных женщин, что обычное дело для таких вечеров. Еще в этих кругах часто употребляют гашиш и кокаин».

Еще одна утечка информации, предоставленная дипломатом из Саудовской Аравии, подтверждает, что наркотические препараты и массовые сексуальные оргии — это обычное дело как во дворце правителя Дубая, так и в эмирате в целом. Однако доступ к таким мероприятиям открыт только богатым арабам.

Инстаграм-модели работают в Дубае проститутками

Еще одним шокирующим откровением о жизни богачей в Дубае стал громкий скандал, в котором замешаны инстаграм-модели. Различные новостные сайты, среди которых был Fox News , сообщили, что девушки используют инстаграм для рекламы себя и поиска богатых клиентов. Им оплачивают перелет в Дубай, где предлагают вступить в интимную связь за деньги с членами королевской семьи и другими богатыми арабами. Молодые девушки, которые публикуют в инстаграме фотографии, сделанные во время своего роскошного отдыха в Эмиратах, на деле не имеют ни официальной работы, ни легального источника дохода.

Инстаграм-модель на фото зовут Алиана Лазада Гонзалес. В сеть попали скрины переписки: пранкеры написали ей в личные сообщения от имени какого-то миллионера из Дубая, который якобы хотел, чтобы его 13-летний сын потерял девственность в постели 26-летней модели. Та сначала ломалась, но обещание оплатить ей дорогу из Амстердама и обратно плюс гонорар в 50 000 долларов сделали свое дело. Потом еще побеседовали о дополнительных услугах, поторговались, договорились, что секс-услуги будут включать в себя «золотой дождь». В итоге злодеи опубликовали скрины переписки, модель какое-то время пыталась оправдаться, а потом удалилась из всех социальных сетей и исчезла.

Арест главы таможенного департамента как попытка прикрыть процветающую коррупцию

После непрекращающихся разговоров о невероятно высоком уровне коррупции в Дубае Шейх Мухаммед понял, что нужно что-то решать. Поэтому он арестовал главу таможенного департамента (на фото), предъявив ему обвинения в коррупции. Глава эмирата заявил, что глава таможни Обайд Сакр Бусит (Obaid Saqr Busit) и двое его ближайших помощников злоупотребляли своим служебным положением и незаконным образом присвоили значительные суммы. При этом речь шла о десятках миллионов дирхамов.

Многие считают, что в данной ситуации глава таможенного департамента выступил в роли козла отпущения, чтобы прикрыть тех, кто на самом деле получает доходы от нелегального бизнеса. Ведь уже много лет Дубай связывают с массовым отмыванием денег и контрабандой наркотиков в огромных масштабах.

Отмывание денег в эмирате на примере одиозного Нареша Кумара Джайна

Дубай быстро приобрел репутацию одного из крупнейших мировых центров по отмыванию денег. Здешние законы не отличаются строгостью, налоговые ставки или невысокие, или совсем отсутствуют, коррупция в эмирате процветает. Все это создает прекрасные условия для разного рода наркоторговцев, террористов и других преступных элементов со всего мира. К примеру, Нареш Кумар Джайн (Naresh Kumar Jain), один из крупнейших в мире отмывателей денег, обосновался в Дубае. Интерпол охотился за ним месяцами, но в конце концов поймал его в эмирате, после того как преступник подался в бега, когда его выпустили под залог.

Ежегодно Нареш Кумар Джайн отмывал более 1,35 миллиарда долларов для наркокартелей, террористических и преступных организаций, хотя сам задержанный утверждал, что не знал, откуда и от кого ему переводят денежные средства. Этот случай в Дубае явно не единичный. Хотя большинство думает, что богатые арабы получают деньги от торговли нефтью, это явно не единственный источник их доходов. Согласно инсайдерской информации, многие впечатляющие проекты Дубая были реализованы именно благодаря деньгам, полученным от незаконной деятельности.

Связь Дубая с мировым терроризмом

Итак, Дубай является идеальным местом для отмывания денег и коррупции, но откуда идут эти деньги? Часть средств приходит от мафии и контрабанды бриллиантами, но есть еще один источник, который вызывает больше всего обеспокоенности мировой общественности, — это Афганистан. Одно из афганских официальных лиц недавно подтвердило, что из Афганистана в Дубай ежедневно перевозится около 10 миллионов долларов наличными. Потом эти деньги в эмирате отмывают и кладут на банковские счета, чтобы использовать для разнообразных финансовых операций. «Но каких именно?» — спросите вы. Основной источник контрабандных средств — торговля героином из афганского опийного мака, которую, как известно, контролирует Талибан

Афганские деньги, которые так массово отмывают в Дубае, в основном предназначаются для финансирования операций талибов и спонсирования терроризма не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру. Было подтверждено, что деньги из Дубая переводились на банковский счет, который использовался террористами, ответственными за атаку 11 сентября. Весьма вероятно, что сейчас то же самое происходит и с деньгами ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. — Прим. ред.).

Кони-чемпионы на стероидах

Правители Дубая, шейхи семьи Мактум, по праву гордятся своей семейной конюшней с прекрасными скаковыми лошадями. Представители конезавода семьи Мактум выиграли уже более 4000 скачек по всему миру. Они неизменно побеждают на Мировом кубке Дубая — скачках, которые отличаются неимоверной помпезностью. Но на деле их победы — заслуги не только конезаводчиков. Секрет прост: перед скачками лошадей под завязку накачивают стероидами, которые и гарантируют победу.

В 2013 году вокруг конюшни Godolphin дубайского эмира в Британии разразился крупный скандал, когда в крови у лошадей были обнаружены анаболические стероиды. В результате конюшня, находящаяся в Ньюмаркете и закрепленная за тренером Махмудом Аль Заруни, была закрыта. Управление по конному спорту Великобритании (BHA) обнародовало информацию о том, что Аль Заруни признал: как минимум 15 лошадей получали анаболические стероиды. При этом в самом Дубае в конном спорте повсеместно используются стероиды и прочие подобные вещества, которые нелегально ввозятся в страну под видом корма для лошадей. При этом их использование не только вредно для здоровья животных, но и нарушает этические принципы соревнований.

Согласно информации с WikiLeaks, Шейх Рашид убил ассистента своего отца

Мы уже упоминали Шейха Рашида, 33-летнего сына эмира Дубая (на фото в центре). Покойный принц должен был унаследовать трон своего отца, но лишился права наследования из-за своего буйного нрава, пристрастия к кокаину и анаболическим стероидам. И даже, если верить слухам, более чем неадекватным поступкам.

В свое время Wikileaks поделился ужасающей информацией о Рашиде. В сообщении некоего дипломата одной из западных стран было сказано, что Шейх Рашид лишился всяческих перспектив законной власти из-за того, что якобы в состоянии аффекта убил помощника своего отца в Королевском офисе в Дубае. Хотя имя и фамилия помощника нигде не упоминаются, аналитики высказали предположение, что данное убийство было совершено вследствие приступа гнева, спровоцированного стероидами или же действием наркотиков.

Королевская семья Дубая — наследники пиратов

Поразительно, но факт: династия Аль Мактум, которая правит Дубаем с 1833 года, ведет свое происхождение от пиратов. Персидский залив раньше был известен под названием «Пиратский берег». В конце XVIII и начале XIX века местные племена регулярно нападали на торговые суда, шедшие из Индии. А Дубай в те времена представлял собой небольшой городок на берегу Персидского залива.

Пираты в ту эпоху были тесно связаны с работорговлей и часто, захватывая в плен белых моряков и гражданских, включая женщин и детей, продавали пленников в рабство, если не было возможности получить откупные от родных. Британцы пытались урезонить арабских пиратов, подписывая договоры с шейхами, однако местные продолжали грабить морские караваны. Последнее задокументированное нападение пиратов состоялось в 1853 году.

Ироничность ситуации заключается в том, что сегодня криминальные синдикаты Дубая отмывают колоссальные деньги, получаемые сомалийскими пиратами в качестве выкупа. Такую информацию сообщил The Independent , ссылаясь на сыщиков, нанятых судовладельцами. Речь идет о сумме приблизительно в 80 миллионов долларов ежегодно. При этом лишь часть этих денег оседает в пиратских гаванях Сомали. По некоторым сведениям, часть выручки от выкупа передается боевикам-исламистам.

Дубай как мировой рассадник наркотиков

В начале августа 2017 года в ходе масштабной операции были уничтожены два ближневосточных наркокартеля. Спецслужбы Австралии, ОАЭ и Нидерландов задержали 17 подозреваемых и изъяли примерно две тонны наркотиков. По оценке полиции, стоимость изъятых наркотических веществ составляет почти 650 миллионов долларов США.

За этим громким уголовным делом стоят знаменитые братья Ибрагим. Кроме них были арестованы еще несколько фигурантов, включая владельца модного ресторана The Fit Kitchen Кодера Джомаа и его сообщников Мустафу Диба и Стивена Элмира. По версии следователей, Диба и братья Ибрагим покупали наркотики, а затем переправляли их морем в грузовых контейнерах. Эти преступления совершались в период с ноября 2016 по август 2017 года.