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Джастин Бибер пропустил суд из-за Хейли Болдуин
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Джастин Бибер пропустил суд из-за Хейли Болдуин 

Popcake.tv 35 минут назад
Фото: Popcake.tv
июня Джастин Бибер (Justin) должен был присутствовать на слушании по поводу дела о закидывании яйцами дома своего бывшего соседа в Калабасасе в году. Напомним, что в период своей «звездной болезни» певец чуть не оказался депортированным из США за пранк над живущим рядом с ним мужчиной.
Тем не менее, разбирательство до сих пор продолжается, и Джастина уже неоднократно приглашали в суд для дачи показаний. Но уже который раз артист пропускает заседания, так как проводит время со своей девушкой Хейли Болдуин (Hailey). По словам соседа, за последние два года Джастин пропустил уже заседаний. Теперь мужчина хочет, чтобы судья наложил на Бибера штраф: певец должен будет выплачивать за каждый день отсутствия в зале заседания. Похоже, Джастину все-таки придется ненадолго расстаться с Хейли.
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