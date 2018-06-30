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Катя Гордон в очередной раз показала грудь и немного пофилософствовала
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Катя Гордон в очередной раз показала грудь и немного пофилософствовала 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Певица, правозащитница и «дипломированный психолог» Екатерина Гордон удивила поклонников, опубликовав в Instagram странное фото, на котором лежит на полу в очень откровенном наряде, с оголенной грудью и с улыбкой, которую, видимо, нужно считать счастливой.
Подпись к снимку не менее двусмысленна.
— Блондинки должны быть обязательно глупы, красивые должны быть беспечны, нищие должны быть несчастны… Как хорошо, что реальность существует вне всяких «должны быть». Счастливые, несчастные, красивые, страшные, старые, вечно молодые… Все это мы. И прямо сейчас добрых снов, — философствует Гордон.
Подписчики отреагировали на откровения по-разному:
— Шик фото!
Шерон Стоун вылитая.
— Самка богомола.
— Хороший пол…
— Кать, ты прям нагородииилаа…
— Как же вы мне нравитесь, каждое слово из глубины души!
Некоторые даже пустились в психоанализ:
— Кандидатка в президенты! Юрист! Девушка ищет себя. Почему так — как у женщины разрыв с мужчиной, сразу начинают оголяться, несмотря ни на что делают вид, что счастливая. А ведь кто счастлив, тот живет спокойно, а у этой душа изболелась…
Ранее Пятый канал рассказывал, зачем Екатерина Гордон решила баллотироваться в президенты России.
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