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Странное поведение брата Погба после матча с Аргентиной. Видео
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Странное поведение брата Погба после матча с Аргентиной. Видео 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Брат полузащитника сборной Франции Поля Погба 27-летний Матиас вел себя крайне экстравагантно после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Франция — Аргентина (4:3).
Игрок показывал свою мускулатуру и расталкивал окружавших его людей. При этом он был чрезвычайно доволен победой брата. «Ребята выиграли 4:3. Главное, что они прошли в четвертьфинал. Все остальное — не мои проблемы», — сказал он «СЭ».
Матис Погба — нападающий, выступал за французский «Кемпер», голландские «Рексэм», «Кру Александра», «Кроли Таун», итальянскую «Пескару», шотландский «Патрик Тисл», голландскую «Спарту». Сезон-2017/18 он пропустил. В его активе пять матчей за сборную Гвинеи. (Ярослав СУСОВ)
Франция — Аргентина
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