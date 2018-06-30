Странное поведение брата Погба после матча с Аргентиной. Видео

Брат полузащитника сборной Франции Поля Погба 27-летний Матиас вел себя крайне экстравагантно после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Франция — Аргентина (4:3).

Игрок показывал свою мускулатуру и расталкивал окружавших его людей. При этом он был чрезвычайно доволен победой брата. «Ребята выиграли 4:3. Главное, что они прошли в четвертьфинал. Все остальное — не мои проблемы», — сказал он «СЭ».

Матис Погба — нападающий, выступал за французский «Кемпер», голландские «Рексэм», «Кру Александра», «Кроли Таун», итальянскую «Пескару», шотландский «Патрик Тисл», голландскую «Спарту». Сезон-2017/18 он пропустил. В его активе пять матчей за сборную Гвинеи. ( Ярослав СУСОВ

Франция — Аргентина

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