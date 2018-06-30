Жительницам Уэльса разрешили делать аборт дома

В Уэльсе женщинам разрешили делать медикаментозный аборт в домашних условиях. Как сообщает «BBC», власти региона взяли пример с соседней Шотландии, где легализовали прерывание беременности дома ещё в прошлом году.

По мнению сторонников законопроекта, женщинам крайне тяжело добираться до дома из клиники после проведения аборта. Отказ от ребёнка это тяжёлые переживания для большинства пациенток. Кроме того, неприятное психологическое состояние может осложняться плохим физическим самочувствием.

Теперь при желании женщина может взять роковые таблетки домой, и в уютной для себя атмосфере провести аборт.

Инициативу уже поддержали Колледж акушеров и многие правозащитные организации.

Подобная практика существует в Шотландии, а также во Франции и Швеции.

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Фото: Константин Юганов / Фотобанк Лори