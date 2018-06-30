Дагестанские охранники напугали сотрудников магазина жутким розыгрышем

Охранники одного из магазинов одежды в Дагестане решили взбодрить коллег во время смены и устроили перестрелку. Один молодой человек выстрелил в другого, парень схватился за окровавленный бок и упал на пол. «360» публикует кадры, напугавшие многих.

Пока растерянные девушки-продавщицы смотрели на истекающего кровью подстреленного парня, его «убийца» выбежал на улицу за цветами. С букетом алых роз он вернулся в зал магазина, где одни кричали «Скорую вызывай! Эй, скажи, что-нибудь!», другие паниковали, а на полу корчился раненый. Но, заметив товарища с цветами, «умирающий» внезапно заулыбался, ожил и бодро поднялся с пола. Оказалось все произошедшее было розыгрышем.

«Неадекватные, реально!», — только и смогла произнести одна из менеджеров магазина.

А недавно камеры наблюдения в ресторане зафиксировали похищение дочери певицы Светланы Феодуловой. Отец ребенка Сергей Хамитский, на встречу с которым Светлана привела дочь, схватил ребенка и пытался убежать.