Вы даже не догадывались, как влияют звезды на характер вашей кошки

Как известно, месяц рождения влияет не только на вашу судьбу и характер, но и на привычки вашего питомца. Чтобы знать, что же ждать от своего мурлыки и к каким сюрпризам готовиться, необходимо сопоставить месяц его рождения с основными особенностями, присущими тому или иному знаку зодиака. Так вы сможете лучше понять своего любимца и узнать, что ему нравится, а от чего лучше воздержаться.

Если вам нужен независимый и решительный энерджайзер, который без подзарядки готов носиться и играть целый день, тогда выбирайте кота-Овна. Активные и любопытные по своей природе, они станут отличными компаньонами во всех ваших начинаниях и безусловными лидерами. К тому же, данные животные прекрасно подойдут тем, кто не любит сидеть на одном месте и много путешествуют — эти котики отличаются страстью к прогулкам и могут часами изучать новую местность.

Телец

Питомцы, родившиеся под этим знаком, отличаются вполне миролюбивым и спокойным характером. Главное для них — это комфорт и отсутствие каких-либо подвижных игр. В действительности кота-Тельца невозможно порадовать новой игрушкой, крепкими объятиями или другими активности. Они могут обидеться на вашу навязчивость и в отместку начнут совершать мелкие пакости. Но при этом они обожают демонстрировать свою привязанность и могут часами лежать у вас на коленях, потягиваясь и урча от удовольствия.

Близнецы

Выбирая кота, родившегося под этим знаком, будьте готовы к тому, что вы станете находить его в самых неожиданных местах: в ящиках, на карнизах, на двери, на антресолях и даже в закрытых шкафах. При этом не понятно, каким образом им удается туда просачиваться, но это факт — любопытные Близнецы будут везде совать свой розовый нос и обидятся, если вы не разрешите им посмотреть, чем таким интересным занимаетесь в данный момент. Эти животные редко бывают в плохом настроение и охотно идут на контакт.

Большая удобная подушка и много лакомств — именно так можно описать жизнь-мечты котов, рожденных под этим знаком. Они будут постоянно выпрашивать вкусности, смотря на вас большими грустными глазами. И не важно, что вы недавно кормили этого проказника — если вы не дадите ему очередную порцию, он без стеснения возьмет сам со стола, все, что считает нужным. Вот, только дождется подходящего момента, когда вы отвернетесь. Кот-Рак очень привязан к дому и обычно ни за какие коврижки не соглашается покинуть пределы своей квартиры. Каждый выход «в свет» превращается для него в огромный стресс, от которого он отходит еще долгое время.

«Очень приятно, Царь»! — именно это можно прочитать в глазах кота, родившегося под знаком Льва. Как только вы принесете этот пушистый комочек домой, все, можете сложить лавры первенства и отдать все полномочия своему питомцу. Кот-Лев станет настоящим хозяином в доме и с присущим ему величием будет позволять себя обхаживать. Он будет благосклонно принимать ваши ласки, а если вам действительно удастся найти подход к его сердцу, то станет отличным охотником и защитником. Можете быть уверены, что от его зоркого взгляда не ускользнет никакая мелочь.

Коты-Девы готовы тратить на свою чистоплотность много часов, лишь бы их шерстка выглядела идеальной, а лапки чистыми. Он ни за что не сядет в грязный лоток и с пренебрежением будет смотреть на еду, если вы вдруг насыпали ее в немытую миску. Они лучше будут голодать, чем позволят себе съесть хоть кусочек из такой тарелки. При этом они невероятно умные, ловкие и проворные.

Если вы много работаете и редко появляетесь дома, тогда вам категорически не рекомендуется заводить кота, рожденного под знаком Весов. Эти животные очень тяжело переносят одиночество и будут страдать до тех самых пор, пока вас не увидят. Они всегда «хвостиком» ходят за хозяином, демонстрируя свою дружелюбность и воспитанность. Коты-Весы обычно не гадят где попало и не портят вещи — у них великолепные манеры от рождения.

Скорпион

Авантюрист, хитрюга и непоседа — именно так можно охарактеризовать кота-Скорпиона. Будьте уверены, как бы вы не старались спрятать от него любимую игрушку или лакомство — он все равно найдет и достанет. И просочится в любое место, если вдруг ему приспичило. При этом вам можно не заводить по утрам будильник — этот непоседа просыпается рано и сразу же начинает активные действия. И правда, зачем тратить много времени на сон?

Стрелец

Очень свободолюбивые и непокорные коты, родившиеся под знаком Стрельца. Даже если вы его запрете в квартире, будьте уверены, что он найдет способ выбраться и отправиться изучать окрестности. Поэтому если вы не хотите, чтобы ваш питомец сбежал, купите специальный поводок и выгуливайте его пару раз в неделю. Ему вполне хватит этих впечатлений на несколько дней вперед.

Козерог

Животные, рожденные под этим знаком, отличаются невероятным умом и неторопливостью. Кота-Козерога подгонять бесполезно — пока этот вальяжный мурлыка все не обдумает, не изучит и не обнюхает, он ничего другого даже делать не будет. Эти питомцы очень ранимые и с ревностью относятся к другим животным, живущим под одной с ними крышей. Поэтому подойдут лишь тем, кто готов дарить всю свою любовь одному-единственному питомцу.

Водолей

Коты-Водолеи весьма независимы и стараются избегать тесного контакта с людьми. Вместо этого они будут часами лежать где-нибудь на подоконнике и наблюдать за вашими перемещениями. Они не терпят закрытых дверей и ограничений, поэтому обидятся на вас, если вам вдруг придет в голову запереть их где-то надолго. Они не очень общительны, но не будут иметь ничего против нечастых проявлений вашей ласки.

Пожалуй, одни из самых спокойный и преданных животных. Они в прямом смысле этого слова обожают своих хозяев и готовы демонстрировать свою любовь 24 часа в сутки. Не торопливые от природы, коты-Рыбы готовы часами дремать на подоконнике или наблюдать за тем, что происходит на улице. При этом они не готовы покидать родные стены и впадут в депрессию, как только вы попытаетесь их «вывести в свет». Эти мурлыки прекрасно чувствуют эмоциональный настрой хозяина, помогают снимать стресс и не охотно идут на контакт с чужими людьми.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock