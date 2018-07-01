«Иногда могут помочь таблетки валиума и алкоголь»

«Может ли быть счастливым брак по расчету? Да, если расчет верен». Психолог Майкл Беннет и его дочь, комедийная писательница Сара Беннет считают брак — самым рискованным предприятием в жизни. А раз так, то в таком деле нельзя полагаться на чувства. Только рациональный подход поможет выбрать партнера. Авторы рассказывают, как использовать приемы хедхантинга и бизнес-аналитики для управления романтическими отношениями, оценивать риски и эффективно отбирать подходящие кандидатуры, чтобы получить высокие дивиденды от взаимовыгодного партнерства. Книга «Забей НА ЛЮБОВЬ! Руководство по рациональному выбору партнера» в скором времени выйдет в издательстве «Альпина Паблишер». «Лента.ру» публикует фрагмент текста.

С раннего возраста нас стараются предостеречь от поверхностного взгляда на красивую внешность и учат не переоценивать ее; нам рассказывают сказку о гадком утенке, призывают не судить книгу по обложке, советуют ценить внутреннюю, а не внешнюю красоту. К сожалению, ни наставники, ни родители с их благими намерениями не могут тягаться с рекламой, индустрией развлечений и нашими собственными основными инстинктами, которые неустанно твердят, что привлекательная наружность — это залог счастья и успеха.

Трудно сопротивляться обаянию физической привлекательности; мы не в состоянии контролировать реакцию мозга на красивую и отталкивающую внешность. Отрицание первобытной силы красоты таит в себе опасность. Вам необходимо держать эти чувства в узде точно так же, как приходится контролировать первобытное желание поубивать тех, кто лезет без очереди на почте.

Итак, даже зная, что в любви внешность — не главное, мы и сами хотим казаться привлекательными, и партнера ищем привлекательного, зачастую на свой страх и риск.

Величайшая опасность кроется в том, что красота может свести вас с неподходящим человеком, а некрасивость помешает выбору пары для отношений. Это еще больше усложняет и без того непростую задачу по поиску партнера, а также может вызвать ненависть к своей внешности или к симпатичным людям. Другими словами, невыдающаяся (или довольно безобразная) внешность не просто затрудняет поиск приемлемого партнера, но мешает человеку принять себя таким, какой он есть. Точка.

Тем, кто подыскивает себе пару онлайн, какими бы разумными ни были их намерения, особенно трудно остановить свой выбор на непривлекательном человеке, поскольку им демонстрируют исключительно внешние данные претендентов (фото рядом с тигром, с щенком или на фоне заката). В результате все — и модели, и простые смертные — выкладывают поддельные фотографии, полагая, будто множество откликов на фальшивое фото лучше, чем ни одного на реальное. При этом они забывают, что отношения, построенные на обмане, обычно заканчиваются быстрее, чем выпивается чашка кофе.

Зачастую мы можем найти потенциальных партнеров на работе, или там, где пересекаются наши общие интересы, или у друзей, и как только нас захватывает интересная беседа и обнаруживается совместимость характеров, внешность теряет свою значимость. Городская жизнь, правда, нередко препятствует этому, создавая ситуации, которые лишь подчеркивают силу внешней привлекательности.

Необходимо понимать и учитывать эффект, производимый внешностью на других и на вас самих, чтобы не испортить поиски партнера.

Мы не верим, что усовершенствование внешности помогает найти родственную душу, поэтому в этой главе вы не найдете ни волшебных диет, ни идей по преображению, ни советов по самостоятельному проведению пластических операций. Мы лишь настоятельно советуем вам пересмотреть свое отношение к внешности в процессе поиска хорошего партнера, даже если приходится сдерживать свои природные инстинкты. Перефразируя старое высказывание о стройности, хорошо выглядеть — это хорошо, но еще лучше быть с тем, кто не бросит вас, если вы растолстеете или станете спать в спортивных штанах.

Привлекательная внешность дает массу преимуществ, если только вам не надо проникнуть на вражескую военную базу, в банковское хранилище или в укромное местечко между двумя припаркованными автомобилями с целью облегчиться без излишнего внимания к вам со стороны окружающих. Если только вы не принадлежите к одному культу или не связаны племенными обязательствами, у вас практически нет шансов начать отношения, если люди не считают вас достаточно привлекательным, чтобы завязать разговор, а в беседе с уродливым человеком трудно быть искренне заинтересованным. Но точно так же невозможно поддерживать отношения с тем, чьим единственным достоинством является симпатичная внешность, как и состоять в отношениях, которые держатся только на этом. Научитесь видеть проблемы и слабые места в отношениях, основанных на внешней привлекательности, и тогда вы найдете либо нужное решение, либо более достойные отношения.

Людей, недовольных своей внешностью, постоянно мучает неутолимая жажда красоты. Всегда неприятно видеть то, чего вы хотите, но не можете иметь. Все равно что глазеть на идеальный дом, который вам не по карману, или на восхитительную пищу, вызывающую у вас сильнейшую аллергию, или нежно прижимать к себе прекрасные туфли, которые никогда не бывают того размера, который бы подошел вашей лапе снежного человека. Но куда болезненнее быть тенью того, кем вы хотите быть, но никогда не станете. Чем ближе вы к людям, олицетворяющим красоту, тем больше отдаляетесь от самих себя.

Вам хотелось бы, чтобы любовь, психотерапия или алкоголь помогли вам спокойно воспринимать свою внешность, а грамотный макияж, хирургическая операция или мучительное корректирующее белье превратили бы вас в идеал. Но когда вам не удается контролировать красоту или обусловленную ею тревогу, отчаянные попытки обрести необходимую уверенность заставляют вас чувствовать себя глупыми и беспомощными.

Да, иногда таблетки валиума или алкоголь могут помочь (но ни в коем случае не вместе), но в противном случае помните, что дело не в обретении уверенности. Вам следует принять свою дискомфортную тревожность и самоотчуждение и все-таки попытаться познакомиться с кем-нибудь в надежде на то, что настоящие отношения в конце концов придадут вам столь необходимую уверенность.

Если после начала отношений с красивым человеком ваша тревожность не утихает, вам может казаться, что они вот-вот рухнут. В действительности же тревожность не свидетельствует о дефектности или обреченности отношений; это естественная и потенциально полезная реакция на непреложный факт: все отношения несут в себе риск, любовь заканчивается порой разочарованием, а плохой брак — еще большей душевной болью. Не бойтесь тревожностью все испортить, лучше похвалите себя за мужество, не торопитесь, стараясь найти то, что вам обоим доставит удовольствие.

Помните, что вы не просто пытаетесь произвести благоприятное впечатление на человека или даже выступать не в своей весовой категории, вы стараетесь собрать о нем основную информацию, чтобы его привлекательность не привела вас к ужасной ошибке. Если вы смиритесь со своей тревожностью в процессе сближения с ним, то со временем сумеете сосредоточиться на его личности, а не на внешности (или на своей непривлекательности).

Некоторых людей общение с красивым человеком отравляет ревностью; это не только заставляет их чувствовать себя глупыми и обойденными, но и вселяет в них одержимость, злость, подозрительность и недоверчивость. Когда вы пытаетесь уговорить себя действовать увереннее, из вас вылезает внутренняя уродливость, которую вы не можете одолеть и которой, понятное дело, не гордитесь.

Когда из-за привлекательности партнера вы кажетесь себе еще уродливее, вам нужно думать не о том, чтобы обнаружить в себе внутреннюю красоту и достичь мира в душе, что воспевают только романтические комедии, а постараться действовать разумно, когда вам не терпится порыться в его вещах, прочесть все SMS, электронные письма и сообщения на Facebook и вырвать признания в вечной любви. Не вините себя за чувство ревности, однако вы обязаны избегать ревнивых поступков. Да, сдерживать свою ревность нелегко, но выплескивать ее еще хуже, это может закончиться крахом для всех.

Если вы решите, что отношения стоят болезненной ревности, научитесь жить с ней. Постоянно находите себе дело, старайтесь больше времени проводить друг с другом, если чувствуете, что отдаляетесь, но не хотите давать волю ревности. Найдите занятия, которые сплотят вас, вместо того чтобы без конца ссориться и мириться. Если вы справляетесь с болью ревности, не оскорбляя ею своего партнера, то вы сильная личность, способная на на— стоящие отношения, пусть даже его красивая внешность и ваша ревность осложняют их.

Людей, помешанных на внешности, вне зависимости от их собственной привлекательности, красота вынуждает постоянно сравнивать себя с модельными стандартами и переживать из-за своего несоответствия им. Если вы встречаетесь с человеком, зацикленным на эстетичности, ваша моральная поддержка вполне может развеять его страхи, заставить мыслить более позитивно и переключиться на другие темы. К сожалению, одержимость красотой, вроде анорексии, не просто форма навязчивой неуверенности. Если человек не верит зеркалу, он не верит и логике; какими бы честными и конструктивными вы ни были по отношению к своей девушке, толку от этого ноль.

Лучше понаблюдать, удается ли ей переключаться со своих навязчивых идей на более важные вещи, от выбора фильма для совместного просмотра до обсуждения кандидатов, баллотирующихся в президенты. Если это у нее не получается, откажитесь от свиданий с моделью, какими бы увлекательными они ни были и какой бы милой и умной она вам ни казалась. Вы не сможете изменить ее, поэтому ищите себе подходящего партнера, неважно, красивого или нет, который не позволит своей одержимости взять верх над жизнью.

Люди никогда не перестанут искать красоту в себе и в других, что порой сводит их с ума. Помните, почему вы ходите на свидания, и придерживайтесь выбранной стратегии; если вы просто ищете спутницу-«конфетку», это одно дело, но если вы, как и большинство людей, не злобных, с душой, но без яхты, мечтаете о совершенно нормальных отношениях, вам придется обратить внимание на нечто большее, пусть даже не столь красивое.

Постоянное восхищение красивой внешностью придает особенную уверенность, но при этом вам досаждает внимание людей, которые не понимают вашей истинной сущности и не хотят ею интересоваться. Из-за этого вы, чувствуя свою никчемность, не стремитесь достичь чего-то, что не связано с поклонением вашей красоте. Если только вы не тщеславны и не считаете своим призванием роль объекта, будьте готовы к тому, что красивая внешность станет для вас неким бременем, способным помешать обретению настоящей дружбы и удовлетворенности жизнью. Научитесь игнорировать реакцию окружающих на свою красоту и уж точно не зависеть от нее, иначе вам не найти людей, которые оценят вас по достоинству, да и вы сами не увидите в себе главное.

Хотя нам приятно считать, что наша индивидуальность обусловлена в большей степени тем, кто мы есть, а не мнением окружающих, на большинство из нас, без сомнения, влияет реакция других людей, особенно если мы с ними долго общаемся. Вот почему в средней школе мы узнаем о стереотипах больше, чем об алгебре. И почему к успешным футболистам относятся как к особам царских кровей, в то время как прыщавые неуклюжие гении служат объектами насмешек и издевательств.

Когда люди — будь то в старшей школе или во взрослом мире — реагируют на привлекательную внешность, на ваше самовосприятие воздействует сила их чувств, если только вы не абсолютно самодостаточная личность или полностью не игнорируете человеческие взаимоотношения. И даже если люди знают о своей привлекательности, это не спасает их от негативной реакции.

Темная сторона человеческой натуры вынуждает людей наговорить вам кучу комплиментов, а потом выискивать и придумывать ваши недостатки, чтобы унять собственную зависть, поэтому те, кто поначалу бурно вами восхищаются, частенько подозревают вас в неразборчивости, душевной пустоте и неспособности ни к чему иному, кроме конкурсов красоты. Между тем, они умаляют и игнорируют ваши реальные таланты или пренебрегают вашими истинными потребностями, ожидая при этом без— мерного внимания от вас и распространяя о вас всякие небылицы.

Попытки изменить внешний вид или разрешить проблему, проговорив ее, обычно не приносят никаких результатов. Предубеждения слишком сильны, а оборонительная позиция лишь усиливает ложные суждения. Вы ничем не заслужили излишне восторженных или негативных отзывов, кроме как своей привлекательной внешностью, но у вас вряд ли найдутся аргументы, способные убедить других разглядеть вашу истинную сущность, кроме красивой обертки, если только вы вдруг не поправитесь килограммов на двадцать или не обзаведетесь прической «под Трампа». Вместо этого старайтесь игнорировать свою внешность, сосредоточившись на работе и отношениях со старыми друзьями и семьей. Будучи толстокожим обладателем хорошо развитых социальных навыков, вы можете достичь данной цели, принимая приглашения на свидания, вечеринки и прочее. Но если вы чувствительный, переживаете, что можете кого-то обидеть, и не умеете легко отказывать, то будьте осторожны. Вам гораздо удобнее проводить больше времени в школе или офисе и ограничить светскую жизнь, пока жизнь не подбросит вам людей, способных оценить вас в полной мере. Даже если вы довольны собственной внешностью и невосприимчивы к сплетням, вы вполне можете оказаться в изоляции, если ваши семейные друзья боятся, что вы соблазните их партнеров. Вы пытаетесь понять, что породило эти страхи, и еще больше стараетесь завоевать их доверие, но опять-таки все ваши усилия пропадут зря. Их страхи неподвластны вашему контролю; более того, нельзя скор-ректировать собственное поведение, если в нем нет ничего предосудительного.

Смиритесь с парадоксальным фактом: красота зачастую делает людей одинокими, даже если на первый взгляд кажется, что она притягивает людей; вам придется научиться жить с этим одиночеством, не обвиняя себя в социальных ошибках или оппортунизме красивого человека. Уважайте себя за то, что живете по собственным меркам, невзирая на соблазны, и за то, что смиренно принимаете периоды одиночества, не снижая требований к качеству дружбы.

Если вас тревожит, что с возрастом красота померкнет, лишив вас уже привычного образа жизни, не думайте, что вы потеряете нечто значимое или, что ее хуже, единственное, что у вас было. Вполне возможно, вы в самом деле привыкли к сексуальным завоеваниям, восхищению и особому обращению. Альтернатива для вас — не быть ординарным, отверженным и вечно одиноким.

У вас, как у человека, красивого от природы, вероятно, поздно развилась способность принимать некрасивость в других людях и тем самым формировать глубокие отношения. В результате радость от привлекательности превращает долгосрочные отношения в унылые и противные. И правда, когда вы оба устали и спорите, кому покупать новую туалетную бумагу, никто уже не кажется красивым.

Когда красота увядает, вам следует, игнорируя это, ухватиться за возможность самосовершенствования. Поработайте с хорошим психотерапевтом или коучем, чтобы разобраться, как принять свою новую нормальную жизнь, и уважайте себя за то, что хорошо справляетесь и достойно ведете себя с окружающими, даже переживая утрату своей шикарной шевелюры. Если вы научитесь игнорировать свои эмоции и уважать собственные ценности, зависящие только от вас, вам удастся выстроить отношения, которые с годами только укрепятся, даже если ваше собственное отражение в зеркале не столь прекрасно.

Красота обеспечивает вам восхищение поклонников, однако лишает возможности обрести уважение и истинную любовь. Не обвиняйте себя, если она доставляет вам неприятности, смиритесь с ее бременем и не переоценивайте доставляемые ею удовольствия. И тогда вы подниметесь на новую ступень, получая радость от своей внешности, которая не помешает вам развиваться, быть приличным человеком и найти настоящую любовь — не в зеркале и не в одобрении окружающих, а в семье, в прочных отношениях и заработанных тяжким трудом счастливых моментах.

Перевод Е. Бакушевой