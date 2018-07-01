Гороскоп для взрослых и детей на неделю со 2 по 8 июля

На этой недели для детей самым важным будет контакт с родителями. Наш гороскоп подскажет, что именно хочет получить от вас конкретный знак зодиака.

На неделе со 2 по 8 июля супруги будут часто спорить и ссориться друг с другом, отстаивая какие-то свои права и свободы, снизится потребность дарить любовь, а вот получать ее и чувствовать ее проявления захочется в двойном и даже в тройном объеме. Детки же в основном станут ластиться к родителям, а если сейчас находятся далеко от «предков», то им будет необходимо часто говорить с ними по телефону, слышать родные голоса.

Овен (21 марта — 20 апреля)

На неделе вы, скорее всего, благополучно переведете отношения с мужем на новые рельсы, и тем самым выведете брак на следующий уровень.

Правда, есть вероятность, что для этого вам придется резко закрывать какую-то не устраивающую вас ситуацию или решать тот спорный вопрос, который не позволял супружескому союзу гармонично развиваться.

А еще вам, возможно, предстоит с кем-то мирить чадо, и вряд ли это будет кто-то из его сверстников — урегулирования может потребовать конфликт с кем-то из взрослых.

Маленькие Овнымогут подрастерять свой оптимизм и впасть в печаль и в хандру. Впрочем, не исключено, что вашему ребенку по какой-то причине просто будет невыносимо скучно. Разнообразьте его досуг.

Удачные дни:5.

Неудачные дни:6.

Телец (21 апреля — 20 мая)

На неделе эгоистичность мужа и его нежелание прислушиваться к вашему мнению могут спровоцировать длительный конфликт. Будьте лояльнее к благоверному, проявите женскую мудрость и хитрость, и, если чего-то не получается добиться напрямую, действуйте окольными путями, не забывая повторять, какой у вас замечательный супруг — лаской и лестью вы сделаете больше, чем упреками и требованиями.

Кроме того, вам, вероятно, предстоит отвести чадо на какое-то волшебное мероприятие.

Маленькие Тельцымогут впечатлиться какой-то книгой (кинокартиной) и сделать из нее совершенно неправильные выводы. Отслеживайте развлекательный контент ребенка и разговаривайте с ним о том, что он вынес из прочтения или просмотра.

Удачные дни:2, 7, 8.

Неудачные дни:3.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

На неделе вы, скорее всего, успешно внесете какие-то изменения во взаимоотношения с мужем и в ваш с ним быт; правда, это, вероятно, потребует от вас многочисленных поездок, телефонных звонков, переговоров с какими-то посторонними людьми.

Кроме того, не исключено мини-путешествие, которое вы устроите своему ребенку в расчете на то, что после этого вояжа у чада появится какое-то оригинальное, забавное или даже полезное в плане образования хобби.

Маленькие Близнецымогут попасть под влияние истеричной особы, которая неслабо «промоет им мозги» и, возможно, даже настроит их против родителей. Контролируйте контакты чада, чтобы потом не бороться с последствиями чужого вмешательства в воспитательный процесс.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Рак (22 июня — 22 июля)

На неделе какой-то индивид может поссорить вас с мужем, стать причиной весьма некрасивого выяснения отношений.

Не исключено, что вы от кого-то узнаете, что ваш благоверный слишком любезничал с какой-то дамой, и это вам определенно не понравится.

Однако не стоит верить всему, что вам говорят — супруг мог «распускать хвост» перед какой-то особой только для того, чтобы потешить свое самолюбие. Кроме того, какое-то бытовое дело потребует от вас больших усилий, чем предполагалось.

Маленькие Ракибудут весьма эмоционально воспринимать любую информацию, а потому их стоит ограждать от всего неприятного, печального, заставляющего испытывать неловкость.

Удачные дни:2, 5.

Неудачные дни:3, 7.

Лев (23 июля — 22 августа)

На неделе вас ждет приятное и достаточно интенсивное взаимодействие с мужем, будет много того, что вас по-настоящему радует. Однако при этом не исключен громкий и досадный конфликт из-за кого-то из ваших друзей.

Постарайтесь в данный период не приглашать в гости тех, кто по каким-то причинам раздражает вашего благоверного.

Кроме того, будьте внимательнее ко всему, что происходит с вашим чадом — есть вероятность, что ему потребуется ваша эмоциональная поддержка.

Маленькие Львынаучатся чему-то новому и очень для них важному. Возможно, ваш ребенок освоит навык, который ему давно хотелось иметь в своем арсенале.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:7.

Дева (23 августа — 22 сентября)

На неделе какой-то поступок мужа может вызвать ваше крайнее недовольство. Не исключено, что благоверный поставит вас в неловкое положение или на какую-то ерунду израсходует деньги, которые вы планировали потратить на что-то нужное и полезное.

Кроме того, есть вероятность, что он неожиданно приведет домой друзей, и вам придется обслуживать эту стихийную вечеринку.

А еще в данный период возможна странная истерика ребенка — не отмахивайтесь от чада, а достоверно выясните, что его расстроило.

Маленькие Девыбудут скрывать от родителей какие-то свои фантазии, идеи и намерения. Постарайтесь, не влезая ребенку в душу, аккуратно разведать, чего же он задумал.

Удачные дни:4.

Неудачные дни:6.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На неделе вам могут прийтись не по душе какие-то перемены, затеянные вашим мужем.

Однако, чем быстрее вы с ними смиритесь, тем больше удовольствия вам доставят и действия благоверного, и то, что в результате получится.

К тому же вам настоятельно рекомендуется никак не комментировать фантазии ребенка, которыми он с вами поделится, и не критиковать его мечты — если вы высмеете то, что дорого вашему чаду, то, что для него важно, вы надолго потеряете его доверие.

Маленькие Весымогут восстановить отношения с кем-то из друзей. Правда, есть вероятность, что процесс примирения или встреча после долгой разлуки потребует от вашего ребенка серьезного психологического напряжения.

Удачные дни:7.

Неудачные дни:3.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

На неделе ваш муж может стать причиной интенсивных негативных эмоций. Не исключено, что после какой-то ситуации вам даже потребуется помощь или совет какого-то мудрого человека.

Постарайтесь ничем не злить и не доводить благоверного, помните, что именно для вас сейчас лучше решать любые вопросы полюбовно.

Кроме того, есть вероятность, что вы приобщите ребенка к чему-то такому, что имеет отношение к мистике, к каким-то тайным знаниям, к бытовой магии.

Маленькие Скорпионымогут влюбиться, причем не столько в реального человека, сколько в образ, который они себе придумают. Вряд ли чадо расскажет вам о возникшем чувстве, однако если вы сами заметите что-то подобное, оставьте это без комментариев.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:2, 6.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На неделе вам, скорее всего, понадобится особая деликатность при общении с ребенком. Велика вероятность, что вам придется делать над собой усилие, чтобы никак не прокомментировать какие-то восторженные рассказы чада, или назреет разговор о чем-то весьма пикантном, и вы будете вынуждены тщательно подбирать слова, чтобы и истину не исказить, и моральной травмы не нанести.

Кроме того, если вы сейчас не готовы к рождению очередного наследника, то предохраняйтесь — не исключено внеплановое зачатие.

Маленькие Стрельцымогут неожиданно проявить те творческие способности, которыми в полной мере владеет кто-то из их родителей. Наследственный талант, вероятно, окажется очень мощным.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

На неделе вас, возможно, будет крайне раздражать публичное проявление чувств мужа или его желание заняться с вами любовью в неподходящее для этого время.

Не одергивайте благоверного и не отказывайте ему — чем чаще вы станете откликаться на его инициативу, тем прочнее окажутся супружеские узы.

Кроме того, есть вероятность каких-то конфликтов с родственниками, с которыми у вас имеется общее имущество, и не исключено, что во все это будут втянуты ваши супруг и ребенок (дети).

Маленькие Козерогимогут оказаться в дурной компании. Возможно, вашему чаду просто станет любопытно, как происходит общение асоциальных индивидов. Пресекайте разрушительную любознательность.

Удачные дни:3, 7.

Неудачные дни:2.

Водолей (20 января — 18 февраля)

На неделе вы, вероятно, будете крайне негативно реагировать на любую инициативу мужа, откажетесь строить с ним какие-то долгосрочные планы и вообще задумаетесь о том, такие ли прочные узы вас с ним связывают.

Не делайте поспешных выводов и не совершайте кардинальных поступков — уже после 9 июля ваш психологический настрой изменится, и благоверный перестанет вас раздражать.

Кроме того, постарайтесь не игнорировать чадо, променяв общение с ним на бытовые дела.

Маленькие Водолеибудут часто хандрить. Не исключено, что вашего ребенка «накроет» так свойственное его знаку Зодиака «диванное настроение», когда хочется тишины, и чтобы не трогали.

Удачные дни:2, 4.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На неделе многократно усилится ваша чувственность, возрастет потребность в частых тактильных контактах с мужем, вам будет нужно даже кожей ощущать, что он вас любит и «хочет».

Кроме того, вы можете затеять многоходовую и весьма хитро выдуманную комбинацию, направленную на достижение какой-то важной цели, связанной с вашим ребенком.

Возможно, вы постепенно, маленькими шажочками доведете чадо до осознания необходимости каких-то действий или решений.

Маленькие Рыбыбудут с энтузиазмом и восторгом заниматься чем-то таким, что позволяет их воображению работать на полную мощность. Не мешайте ребенку, даже если вам покажется, что фантазии затмевают реальный мир.

Удачные дни:3.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

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