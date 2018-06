Как звездные дети отмечали день рождения: 11 именинников июня

Настало время вспомнить счастливчиков, которые в первый летний месяц отпраздновали свой день рождения.

Поздравления и подарки — штука универсальная. Их одинаково любят и именинники, которым исполнился годик, и те, у кого на торте красуются 25 свечей. А тем более, когда теплые пожелания звучат на весь «Инстаграм».

3 мая Наталья поздравляла с 4-летием своего сына Максима, а в начале лета в семье супермодели случился еще один праздник — день рождения младшего сына Романа. 4 июня мальчику исполнилось 2 годика.

По этому случаю в сториз «Инстаграма» многодетной мамы (напомним, помимо детей от Антуана Арно Наталья растит троих детей от брака с британским аристократом Джастином Портманом ) появились архивные кадры из роддома и видео, где малыш играет, пока его старший брат Лукас музицирует на фортепьяно. А спустя несколько дней Наталья опубликовала кадр с торжества.

Baby boss 😜😎💼 just turned 2 and he’s already controlling the party, feeding the guests, and running the show… wonder what’s next? 🤷🏼♀️🤩 #proudmummy 🇷🇺 Мой босс-молокосос 😜😎💼 отпраздновал свои 2 года. Он сам всем руководил, собственноручно кормил гостей и следил за этикетом праздника 🌼 Что же дальше? #матьдовольна

7 Июн 2018 в 12:06 PDT По всей видимости, вечеринка Романа проходила в домашней обстановке. Комната, где малышу предстояло задуть свечу на торте в виде пожарной машины, была украшена шариками и перетяжкой с надписью Happy Birthday.

5 июня свой третий день рождения отмечал сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова. Утром этого дня в «Инстаграме» мамы Артемия появилось теплое пожелание-напутствие для именинника:

5 Июн 2018 в 12:20 PDT 3 года! Ровно столько моему счастью сегодня 😍. Мой сыночек, расти здоровеньким! Будь счастливым! Добивайся всего в жизни своим трудом и умом! Не забывай всегда быть веселым и улыбчивым! Мы с папой тебя очень любим! Конечно, как любые родители любят своих деток! Больше всего на свете. Ты — наше счастье и любовь. ❤️Наш Артемий, ❤.

А спустя 2 дня Подольская показала поклонникам семьи кадры с праздника, который был организован в честь юного именинника. В этот раз темой вечеринки был выбран цирк и его великолепные декорации.

7 Июн 2018 в 1:06 PDT Интересно, что первый поход малыша в цирк состоялся в январе этого года (11 января в «Инстаграме» Владимира Преснякова появился кадр, на котором семья запечатлена на арене до начала представления). По всей видимости, Артемия настолько впечатлили клоуны, акробаты и животные, что он захотел свой день рождения провести в атмосфере фокусов и чудес.

«Праздник был в цирке! Нам построили декорации настоящего цирка 🤡🤠🤡. Были и клоуны и акробаты и шоу собачек и мыльные пузыри. А в конце бумажная дискотека 💃🏻🕺🏻. В восторге были все! И взрослые и дети!», — рассказала о вечеринке Наталья Подольская.

Но помимо цирка у Артемия есть еще одно увлечение. Судя по видео, которая разместила Наталья, ее сын хочет стать каратистом!

Мария (дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского

В начале июня свой день рождения отмечала Мария Михалкова. 5 июня наследнице Любови Толкалиной и Егора Кончаловского исполнилось 17 лет.

Поздравить любимую дочь известная актриса решила интересным способом — она опубликовала архивную фотографию Маши, на которой девочке не больше 5 лет.

5 Июн 2018 в 2:58 PDT Ровно через три часа 17 лет назад у меня родится вот эта своенравная, непослушная, совсем на меня не похожая, очень талантливая девочка. Пусть ангелы несут тебя дорогой небесных огней. Храни Бог. моя любимая, моя единственная Маруся, Марго, мой Марик, Марусик, Макусечка @welkomtomari … спасибо, что выбрала меня мамой. со мной, ой как непросто… 17 лет, как я стала мамой… ☀️Солнце! Выходи!☀️

написала звездная мама.

К слову, Мария с каждым годом визуально становится все больше похожа на Любовь Толкалину. Девушка сильно похудела и вместе с мамой с удовольствием занимается йогой.

Смеем предположить, что июнь для Криштиану Роналду — любимый месяц в году. Этому есть, по крайней мере, три объяснения.

Во-первых, именно в этом месяце 8 лет назад на свет появился его первенец Криштиану. Во-вторых, год назад родились близнецы Ева и Матео. В-третьих, лидер сборной Португалии надеется, что Чемпионат мира по футболу, который начался в середине июня в Москве, принесет его команде заветный трофей.

Обо всем по порядку.

5 Июн 2018 в 4:34 PDT Череду июньских празднований открыли близнецы. 5 июня малышам исполнился один год. В этот день футболист в своем «Инстаграме» разместил трогательный снимок с семьей в полном составе.

Мои дети, Ева и Матео, отмечают сегодня свой первый день рождения! Поздравляю, мои дорогие малыши!

написал Роналду.

17 Июн 2018 в 2:38 PDT А 17 июня поздравления посыпались в адрес старшего сына звездного спортсмена — Криштиану-младшего. Спустя 2 дня в «Инстаграме» возлюбленной футболиста появилась фотография «водной» вечеринки юного именинника.

19 Июн 2018 в 2:17 PDT Джорджина Родригес рассказала, насколько мальчик был впечатлен вечеринкой у бассейна. Как уверяет новоиспеченная мама (напомним, в ноябре модель подарила нападающему «Реала» и сборной Португалии дочь Алану Мартину ), Криштиану-младший заявил, что хочет повторить праздник. Скорее всего, так и будет, когда его папа после Чемпионата мира вернется домой.

Эвелина (дочь Евы Польны и Дениса Клявера

6 июня в адрес юной Эвелины со всех сторон посыпались поздравления с 13-летием. Ее родители Ева Польна и Денис Клявер практически одновременно опубликовали в своих соцсетях трогательные посты.

Денис в своем послании назвал дочь очаровательной девушкой и отметил ее красоту:

6 Июн 2018 в 2:19 PDT Пусть сбудется всё, что ты загадаешь в этой жизни! А фантазия у тебя богатая😍😆😘 Ты безгранично талантливая девочка и я искренне желаю тебе найти свой путь. 🙌 А папа всегда рядом😊🤟🏻✊😝 Люблю тебя, моя принцесса❤

Ева Польна в свою очередь опубликовала семейное фото, на котором именинница запечатлена со своей младшей сестрой Амалией и звездной мамой.

6 Июн 2018 в 11:41 PDT Дорогая наша Эвелин! Тебе сегодня 13! Такой прекрасный и серьёзный возраст! Желаем тебе радостного, яркого, интересного года! Наикрепчайшего здоровья, успехов в учёбе и увлечениях и верных настоящих друзей рядом!🎊🎊🎊Бесконечно любящее тебя семейство! ❤️❤️❤️❤️,

написала артистка.

Сам праздник именинница провела в кругу близких людей в одном из московских ресторанов.

Если в прошлом году вечеринка по случаю дня рождения дочери известной телеведущей прошла по мотивам сказки «Алиса в Стране чудес», то в этот раз обошлось без Шляпника, Белой Королевы и Чеширского кота. Но зато 9-летняя Маруся провела отпуск в Италии в кругу близких людей.

9 Июн 2018 в 6:00 PDT Утром 10 июня в «Инстаграме» Ксении Бородиной появилось несколько архивных фотографий именинницы. Звездная мама призналась, что ей нелегко писать поздравление, поскольку, когда она начинает думать о дочери, то на ее глазах наворачиваются слезы счастья и гордости за малышку.

Ты та, которая с первых дней жизни, всегда меня понимала, ты та, которая чувствует маму за тысячу километров, ты та, которая будучи ребёнком, взрослее всех взрослых. Твои манеры, твой взгляд, твоя доброта и скромность дана мне Господом свыше. Я самая требовательная Мама на свете, я знаю это малышка, очень требовательна к тебе, но поверь мне, я хочу, чтобы у тебя было все и ты была самая моя счастливая, самая любимая и самая самая. Я люблю тебя моя доченька. Я буду сто раз говорить, что горжусь тобой. Я не умею проявлять любовь на словах, писать могу, говорить не умею, прости меня за это… С днём рождения моя девочка, с днём рождения 😍😍😍 9 лет счастья ♥️♥️♥️

написала Ксения Бородина.

Вечером все эти пожелания звездная мама произнесла уже лично в ресторане, где собрались родные и близкие друзья, чтобы поздравить 9-летнюю красавицу.

В честь Маруси стол был прекрасно сервирован — живые цветы, свечи, изысканные блюда, трехэтажный стол, сладкие подарочки для гостей. «Летидор» уверен, что итальянский праздник запомнится детям надолго.

12 лет назад Олимпийский чемпион Евгений Плющенко впервые стал папой — 14 июня на свет появился сын Егор (мальчик родился в браке Плющенко с Марией Ермак).

Несмотря на то, что в этом году в день рождения мальчика спортсмен был далеко от своего первенца (Плющенко вместе с младшим сыном Сашей и женой Яной Рудковской гастролировал по Японии — Прим.ред.),] в его «Инстаграме» появился поздравительный пост для Егора:

14 Июн 2018 в 7:29 PDT Сынуля, Егор, мой чемпион!С днём рождения!Ты уже совсем взрослый -12 лет! Я тебя очень люблю и желаю тебе счастья, обнимаю 💪🏻

К слову, Егор и правда подает чемпионские надежды. Напомним, мальчик увлекается мотоспортом. Не так давно Евгений выкладывал видео со своим сыном, на котором мальчик лихо гоняет на железном коне.

Анна (дочь Валерии)

21 июня свой день рождения отмечала самая взрослая участница нашего рейтинга. Череду поздравлений в честь 25-летия Анны открыла ее мама — Валерия. В своем «Инстаграме» певица опубликовала совместную фотографию с дочерью и рассказала о своей уверенности в том, что ее дочь в скором времени ждет успех:

20 Июн 2018 в 2:28 PDT Солнышко моё, с Днем рождения! Ты у меня удивительная: умная, красивая, добрая, отзывчивая, мятежная, талантливая, яркая, искренняя, неугомонная, доверчивая. Я очень тобой горжусь. Пока только самые близкие знают, какой в тебе пылает мощный творческий вулкан, но совсем скоро об этом узнает весь мир, я в это верю. Люблю тебя.

Кроме Валерии девушку поздравил и ее отчим — продюсер Иосиф Пригожин . Он показал подписчикам фото 5-летней давности и пожелал Анне востребованности:

20 Июн 2018 в 4:46 PDT Зайка, с Днём рождения! Взрослая наша, самостоятельная девочка. Будь счастлива, любима, востребована, а если вдруг что…мы всегда рядом. #деньрождения @anna_shulgina❤️😘 Мамочке отдельные поздравления!

Привет из Швейцарии начинающей звезде прислал и ее брат Артемий. Молодой человек опубликовал несколько любимых фотографий со своей сестрой, отметив, что его сестра очень разносторонний человек:

21 Июн 2018 в 4:14 PDT Ты творческий человек у которого есть хороший вкус, ведь вкус и понимание трендов это то, что приводит творческих людей к успеху 🥂😀 желаю тебе добиться всех целей, ты знаешь о чем я 😉. Я и вся наша семья всегда рядом ❤️🔱

29 июня наследнику Филиппа Киркорова исполнилось 6 лет. День рождения у Мартина прошел более чем насыщенно. Вечером накануне своего праздника мальчик вместе со старшей сестрой Аллой-Викторией приняли участие в концерте отца в Тель-Авиве, где вместе под оглушительные аплодисменты они исполнили хит Киркорова «Зайка моя».

А уже после концерта, когда наступил новый день, у мальчика начался праздник. О том, как Мартин встречал свой 6-й день рождения, Филипп Киркоров рассказал в своем «Инстаграме»:

Ну и по окончании 1-го Концерта в ТЕЛ АВИВЕ, стрелки часов перевалили за полночь, а это значит что начался ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МОЕГО СЫНА МАРТИНА @martinkirkorov, и мы с моими друзьями семьёй Штейнбергов @bell_shteinberg @olegshteinberg и всей моей семьёй и с моей Первой учительницей поздравили его под открытым небом Израиля, да ещё в ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ (как всегда, в моей жизни меня преследуют мистические совпадения), но я уверен что эта полная луна Мартину принесёт полную чашу радости, любви и счастья! Будь счастлив, сынок! Люблю тебя! И спасибо всем моим друзьям и поклонникам за Поздравления, которые посыпались с первых минут 29 июня🙏🙌

Основная порция праздника для Мартина впереди, но судя по тому, насколько грандиозным торжество было в прошлом году, 6-летие мальчика пройдет с королевским размахом.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

