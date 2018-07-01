Ограничения на использование устаревших ртутных ламп и светильников вступают в силу в РФ

МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Актуализированные требования к осветительным устройствам и лампам, которые ограничивают использование устаревших ртутных ламп и светильников, с 1 июля вступают в силу в России.

Требования касаются как ламп для внутреннего освещения, так и светильников для внешнего, уличного. До этого требования устанавливались в 2011 году.

Новые требования установлены постановлением правительства от 10 ноября 2017 года. При публикации постановления в ноябре власти РФ отмечали, что ежегодно в России на освещение расходуется около 12% от общего энергопотребления. Примерно половину этой энергии можно сэкономить с помощью энергосбережения.

Новые требования к лампам и светильникам будут внедряться в два этапа — с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года и с 1 января 2020 года.

Требования на первом этапе фактически запрещают компактные люминесцентные лампы (КЛЛ). Эти лампы содержат соединения ртути (2-2,5 мг) и требуют специальных условий хранения и утилизации. Это популярный у населения вид ламп. При этом большинство из них не проходят процедуру специальной утилизации после использования в домохозяйствах.

Эти лампы в России не производятся, 100% — импорт. В ноябре 2017 года в Минэнерго отмечали, что российские производители готовы заместить их светодиодными лампами-ретрофитами (лампы для существующих светильников со стандартными цоколями) и светильниками со значительной более высокой эффективностью.

Также ограничения касаются ртутных ламп высокого давления. На первом этапе, т.е. с 1 июля, вводится запрет ламп малой мощности — 250 Вт и ниже; на втором, с 1 января 2020 года — ламп большей мощности. Они широко используются в промышленном, уличном освещении и ЖКХ. Всего парк таких ламп оценивается в 17,7 миллиона, 10% используются в уличном освещении. Основная разновидность таких ламп — дуговые ртутные лампы, или ДРЛ, которые характеризуются низкой эффективностью. Эти лампы производятся в России и импортируются.