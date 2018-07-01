Звезда реалити шоу неудачно пошутил о Принцессе Диане

В жизни каждого комедийного артиста бывают моменты, когда неуместная шутка способна поставить крест на карьере.

Так случилось и с ведущим британского шоу «Love Island» («Любовь на острове») Лейном Стерлингом, когда он отпустил шутку о «принцессе и автокатастрофе».

Ведущий решил использовать в качестве базы для упражнения в юморе отношения между двумя участниками реалити шоу. Когда Дэни Дайер говорила с Лейном о разлуке с возлюбленным по имени Джек, она рассказала о своих чувствах: «Представьте, что вы находитесь на пути к своей сказочной любви, и вдруг происходит массовая автокатастрофа. И все. Я не хочу, чтобы так случилось. Я просто хочу оставаться в своей машине». Услышав слова об автомобильной аварии, Стрелинг добавил: «Это же моя любимая сказка — принцесса и автокатастрофа».

Некоторые зрители посчитали, что Лейн просто решил напомнить, что произошло с Принцессой Дианой. Другие же были шокированы тем, как ведущий превратил трагическую смерть монаршей особы в шутку. Скорее всего, молодой человек и вовсе не думал о Диане, когда высказался подобным образом. Но после такого ему придется хорошенько обдумывать, что он собирается произнести в прямом эфире.