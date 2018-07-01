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Звезда реалити шоу неудачно пошутил о Принцессе Диане
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Звезда реалити шоу неудачно пошутил о Принцессе Диане 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
В жизни каждого комедийного артиста бывают моменты, когда неуместная шутка способна поставить крест на карьере.
Так случилось и с ведущим британского шоу «Love Island» («Любовь на острове») Лейном Стерлингом, когда он отпустил шутку о «принцессе и автокатастрофе».
Ведущий решил использовать в качестве базы для упражнения в юморе отношения между двумя участниками реалити шоу. Когда Дэни Дайер говорила с Лейном о разлуке с возлюбленным по имени Джек, она рассказала о своих чувствах: «Представьте, что вы находитесь на пути к своей сказочной любви, и вдруг происходит массовая автокатастрофа. И все. Я не хочу, чтобы так случилось. Я просто хочу оставаться в своей машине». Услышав слова об автомобильной аварии, Стрелинг добавил: «Это же моя любимая сказка — принцесса и автокатастрофа».
Некоторые зрители посчитали, что Лейн просто решил напомнить, что произошло с Принцессой Дианой. Другие же были шокированы тем, как ведущий превратил трагическую смерть монаршей особы в шутку. Скорее всего, молодой человек и вовсе не думал о Диане, когда высказался подобным образом. Но после такого ему придется хорошенько обдумывать, что он собирается произнести в прямом эфире.
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