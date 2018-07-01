«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»

На протяжении недели российским СМИ не дает покоя секс россиянок с иностранцами. Судя по дискуссиям в социальных сетях и в СМИ, в России развязалась целая гендерная война, результатом которой может стать не иначе как сексуальная революция, способная скинуть с женщин гнет общественного мнения. «Лента.ру» рассказывает, кто развязал эту войн и почему масштаб проблемы сильно преувеличен.

Общественный гнев по поводу сношений россиянок с иностранцами начинался с шуток. Первую неделю мундиаля страна пребывала в эйфории от наплыва иностранцев, а зарубежные гости — от неожиданно теплого приема в России. СМИ радостно рапортовали, что интуристы пребывают в приятном шоке от доброжелательности россиян, Россия для них открылась как вполне европейское государство, способное с небывалым размахом принимать такие масштабные мероприятия, а стереотип о хмурых русских наконец разрушен.

Москва жила бурной, почти карнавальной жизнью, сосредоточенной на Никольской улице, ставшей главным тусовочным местом столицы. Там иностранцы заводили знакомства с россиянами, учились у них пить водку и играть на гармошке, флиртовали с русскими девушками, а те отвечали им взаимностью. Пока Москва погружалась в интернациональный праздник, в сети шутили над россиянками, стремящимися на Никольскую познакомиться с туристами.

Шутки переросли в глум, а затем в буллинг — после скандальной истории с бразильскими болельщиками. Они окружили россиянку и хором начали петь песню с рефреном Buceta Rosa. Улыбающаяся девушка начала повторять за фанатами, а когда видео попало в сеть, узнала, что Buceta Rosa переводится на русский язык как «розовая вагина». Поведение фанатов на их родине сочли позорным, их обещали наказать, а на родине россиянок сетевые тролли решили проучить соотечественниц за стремление войти в контакт с иностранцами, даже несмотря на пренебрежительное отношение со стороны зарубежных болельщиков. Анонимы с «Двача» начали клепать уничижительные мемы, которые через Telegram быстро разошлись по соцсетям.

Отдельные активисты решили собирать компромат на девушек в пабликах «ВКонтакте», которые назвали Buceta Rosa. Из одного из первых постов в подобном паблике можно сделать вывод, что его администраторы планируют мстить девушкам за пренебрежительные высказывания в адрес российских мужчин.

Россиянок там презрительно называют «проститутками», «чернильницами», «наташками», «шкурами» и «дырками в мясе». Администраторы сообществ опубликовали несколько компрометирующих роликов. За доказательство распутства россиянок также выдают скриншоты сообщений из женских пабликов, в которых девушки делятся опытом сексуальных связей с иностранцами. Подлинность некоторых из них вызывает сомнения, но паблики это не останавливает.

Под огонь попадают не только занимавшиеся сексом с интуристами девушки, клеймят и за простые фотографии с иностранными гостями. Ненависть к женщинам, занимавшимся сексом с иностранцами, приправляется расизмом по отношению к их партнерам.

До последнего времени женоненавистнические сообщества не пользовались большой популярностью. По данным на вечер 30 июня число подписчиков в самом крупном Buceta Rosa чуть больше шести тысяч подписчиков, другие паблики с аналогичным названием насчитывают несколько сотен участников. Прирост «флагманской» группе Buceta Rosa обеспечили СМИ, растиражировавшие контент из группы.

Администрация пабликов Buceta Rosa с придыханием следит за любым упоминанием в СМИ и горделиво публикуют ссылки на публикации. Чувствуя на себе внимание журналистов, они подумали, что занимаются правым делом, и пошли стыдить «наташек» в офлайн. Так появилось видео «Русская чернильница», на котором русскоговорящий парень, в совершенстве владеющий обсценным лексиконом, решил силой пресечь грех соотечественницы с перуанским болельщиком. Девушка прогуливались с парнем под руку после матча, когда на них налетел матерящийся поборник чистоты нации. Он толкнул перуанца, а вслед за этим и его спутницу, когда та попросила оставить их в покое.

Видео снискало одобрение в женоненавистнических сообществах. Вот только несколько комментариев к нему.

«Красава!» (пользователь VK Родослав Яковлев)

«Правильное отношение!» (пользователь VK Андрей Мильян).

«E*** (избивать) сук, за открытое *** (промискуитет) и сношение с иностранцами — женщинами их не назвать уже давно — за открытое неуважение к своим мужчинам. Как это не свое дело? Это у нас в стране, у нас на глазах происходит. Потом эти суки нарожают цветных *** (сволочей), которых будут содержать налогоплательщики (считай, мужчины). А потом эти цветные полуфабрикаты будут дальше портить кровь белых людей — в итоге все превратится в цветной компот. И это не свое дело? Я белый и я уважаю свою расу в первую очередь. Нигде такого *** (блуда) нет, как творите вы — СНГ-шные сучки. Будь ЧМ в любой стране представителей другой расы, такого разврата бы не было, так как там есть порядки и культура». (пользователь VK Андрей Мильян в ответ на комментарии Катерины Ивановой).

«Этот милый человек трахнет ее пару раз, а она в надежде, что у них будет любоффь, будет тщетно надеяться, что он ее заберёт с собой. Ан нихуя, Катя будет ублажать этого уважаемого гостя пару дней от силы, потом эту прошмандовку сменит другая такая же шмара)» (пользователь VK Rinat Munirovich).

«Русская девушка и шлюха это синонимы. Национальная особенность». (пользователь VK Просто Ххх)

К потоку злобных комментариев во «ВКонтакте» добавились сообщения под аналогичными роликом на YouTube.

Участники сообществ рапортуют, как своими скромными силами пытаются остановить чинящих непотребства землячек. Девушек публично стыдят, тычут в них пальцами и обливают зеленкой. Правда это или нет, неясно: армия сопротивления ведет себя аккуратно и не выкладывает видеодоказательств.

К дискуссиям в социальных сетях подключились девушки. В ответ на пренебрежительный тон и призывы расправляться с ними по законам шариата, они поначалу пытались снизить градус дискуссии, начав объяснять, почему вступают в связи с иностранцами. Поняв, что конструктивной беседы ждать не стоит, девушки перешли в активное наступление. Женщины злорадствовали, что ни один «русский ванька» ни в какое сравнение не идет с привлекательным, обходительным и подтянутым иностранцем, а негодование российских мужчин объяснимо тем, что их на их же земле обскакали заморские гости. Этой же версии придерживаются наблюдающие за битвой полов со стороны мужчины.

В порыве ярости девушки наговорили про коллективного «русского Ивана» много обидных для него слов. Выяснилось, что «русский Иван» неважный любовник, нытик и скряга, ленив и, в отличие от вкуснопахнущего, опрятного и подтянутого иностранца, пованивает и обрюзг. Кроме того, заморский гость может оценить женщину по достоинству и не тычет на ее целлюлит. Девушки указали на глубину пропасти между пишущими о них гадости парнями и современной реальностью, в которой они больше не приложение к мужчине, а полноценные члены общества, способные брать от жизни то, что им пожелается, будь то работа, семья или секс с иностранцем. А потому шкала нравственности, по которой их пытаются оценить, устарела.

Женщин, открыто выступивших за сексуальную свободу, попытались затравить. Во «ВКонтакте» их прозвали «феминистками из Facebook» и обнародовали фотографии из их аккаунтов вместе с комментариями по теме, которые они оставляли в Facebook. Некоторым из них начали поступать оскорбительные сообщения, однако «феминисток из Facebook» это не испугало, и они продолжили троллить «коллективного Ивана» дальше.

СМИ с охотой подхватили горячую тему межнациональных половых отношений. Российские медиа быстро наводнили подборки с непотребствами россиянок. Некоторые ресурсы посвятили этому не один материал.

Благодатную почву попытались окучить даже не имеющие отношения к спорту или околоспорту издания. К примеру, «Петербургская газета», позиционирующая себя как политическая и литературная, выпустила рейтинг городов с самыми доступными девушками на чемпионате мира. Ссылаясь на опрос в неназванном «закрытом Facebook-сообществе», где «гости ЧМ-2018 обсуждают секс с россиянками и хвалятся фотографиями», издание выявило пятерку городов-лидеров, жительницы которых чаще всего соглашаются на интим с болельщиками. Это Москва, Казань, Сочи, Петербург и Самара. Для баланса автор публикации отметила, что в этом же сообществе своими романами с brutal russian boys хвалятся приехавшие в Россию иностранки.

Некоторые издания пошли дальше и разработали классификацию россиянок, заводящих романы с иностранцами во время мундиаля. « Экспресс-газета », опираясь на «многочисленные обсуждения в соцсетях», выделила следующие категории: «непричастная», «наблюдатель», «мечтательница», «тусовщица», «самка» и «уставшая».

С неожиданным жестом для либерального медиасообщества выступило «Радио Свобода» . Радиостанция опубликовала короткий фильм Беаты Бубунец «Маша фром Раша». Где в Москве найти болельщика-иностранца». В центре сюжета — студентка МГТУ имени Баумана , будущий биоинженер Маша. Она знакомится с иностранными гостями на карнавальной Никольской улице. Некоторым читателям сайта радиостанции показалось, что девушка проявляет чрезмерное дружелюбие. Кроме того, из ее уст прозвучали слова о России как о самой пьющей нации, что тоже понравилось не всем.

Журналистское сообщество начало делиться на приверженцев патриархальности, принявших за факт распущенность российских женщин и осуждающих их за разврат и русофобию, и сторонников феминистских взглядов, упрекающих оппонентов в ханжестве, несовременности и сексизме.

Фем-сообщество со всех доступных площадок пыталось убедить мужчин в неприемлемости мачизма и попирании права женщин на сексуальное самоопределение, но их голоса в медиапространстве легко размывались десятками новых подборок с очередной порцией «непотребств» россиянок.

На волне хайпа в подтверждение легкодоступности россиянок на улицы Москвы выбрался журналист канала «360». Он прикинулся зарубежным гостем и попытался сравнить, кто охотнее оставляет иностранцам номера — приезжие на мундиаль иностранки или жительницы столицы. Иностранки, приехавшие на футбольный праздник в сопровождении своих мужчин и с чемоданами спешащие на родину, от него отмахивались. Тогда как доброжелательные россиянки соглашались.

Вслед за российскими СМИ в развратной природе русских женщин начали корить издания постсоветского пространства. Пренебрежительный тон подхватили некоторые украинские и азербайджанские ресурсы.

Своеобразным водоразделом стала колонка главреда Юрия Дудя, 27 июня призвавшего мужчин оставить в покое девушек, вступающих в связь с заморскими гостями. Он подчеркнул, что женщина имеет столько же оснований, сколько и мужчина, наслаждаться собственной свободой.

«Русские девушки могут заниматься сексом абсолютно с любым человеком, который покажется им для этого достаточно привлекательным. Точно так же как русский парень может делать то же самое с кем захочет: с тайкой, доминиканкой, кубинкой и прочими красавицами, которые делают наши отпуска еще слаще», — заметил журналист. Он также объяснил, почему жительницы России выбирают иноземцев — они в целом выглядят боле привлекательнее россиян, следят за собой, причем не только в молодости, от них приятно пахнет, они не слышат в слове «педикюр» только слово «педик» и легче идут на контакт.

Истерия вокруг секса с иностранцами достигла апогея после выхода в « Московском комсомольце » колонки малоизвестного публициста из Севастополя Платона Беседина под названием «Время шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну». В оригинале материла носил название «Поколение шлюх», но после волны критики в сети его откорректировали. Колонка Беседина стала своеобразным манифестом пабликов, проникнутых ненавистью к женщинам. Ее автор был возмущен роликами, на которых «юные и не очень россиянки ведут себя как потасканные девки с заниженной социальной ответственностью».

«Да, мы гордимся тем, как Россия разрушает стереотипы о себе, но есть один, который упорно поддерживается на ЧМ: речь о продажности российских девушек. Не все таковы, конечно, вот только паршивые овцы позорят все стадо. Да и, будем откровенны, немало этих паршивых овец», — негодовал колумнист.

«Перед иностранцами многие россиянки ведут себя как шлюхи», «у российских девиц, окучивающих иностранцев, понятия стыда, морали», «мы воспитали поколение шлюх, готовых раздвинуть ноги при одних лишь звуках иностранной речи» — эти и другие обобщения автора вызвали ярость не только женщин, имевших связь с иностранцами, но далеких от околофутбольных страстей девушек. Они создали петицию с требованием удалить текст из онлайна и принести извинения. За сутки обращение к главному редактору «МК» Павлу Гусеву собрало больше 30 тысяч подписей. Среди подписантов и женщины, и мужчины, они просят обратить внимание на то, что сказанное в тесте подпадает под действие статьи 282, поскольку «унижает достоинство группы лиц по признакам пола».

Извинений не последовало, а автор эссе заявил, что его неправильно трактовали. Беседин считает, что взбунтовавшиеся читатели не обратили внимание на главный месседж его колонки — она не о продажности русской женщины, а об актуальной в России «матрице, в которой людей учат продавать себя». Сама же русская женщина на самом деле — «сакральное понятие». «Вспомните, как писали об этом русские писатели, как писал об этом Блок», — апеллирует к классику Беседин.

Тему богоизбранности русской женщины подхватил телеканал «Царьград» . Ведущий программы «Русский ответ» Андрей Афанасьев (предлагал оплачивать гомосексуалам высылку из России) обвинил либеральные издания в продвижении «крайних форм феминизма и сексуальной распущенности». В пример он привел колонку «Газеты.ру» , автор которой критиковала российских мужчин за архаичность сознания и желание загнать женщину в рамки.

Досталось от Афанасьева и российской версии журнала Cosmopolitan , за материал «Buceta rosa: как наши мужчины преследуют женщин за романы с болельщиками». Ее автор писала, что «женщинам наплевать на лозунги про генофонд и позор нации» и прочие определения «сетевых Воинов Света», поскольку она знает, что «ее тело — ее дело». Афанасьев называет это попыткой «навязать нашим женщинам моральные принципы дворовых собак». «При этом основной довод примерно такой: наши мужики не очень. Простите, но когда вы так песочите русских мужчин, то не бьете ли вы по самим себе? Ведь у каждой из вас как минимум есть отец», — взывает ведущий.

Автор программы, впрочем, считает, что обвиняющие мужчин в своем поведение женщины «абсолютно правы», поскольку в России десятилетиями культивировался образ «мужчины-рохли», который не может дать отпор иноземцам. «Мы не патриархальное общество, а постсоветская жижа, способная вяло ворчать о том, что девок лапают. Спорим, дорогие мои русские братья, среди „наташ“ на видео нет ни одной чеченки. Сами себе ответите на вопрос, почему?» — обращается он к мужской части аудитории.

Тем временем либеральные СМИ, политикой которых так возмущен ведущий «Царьграда», на протяжении недели пытаются отстаивать права женщин, ставших жертвами развязанной в сети травли. Некоторые из них на условиях анонимности пожаловались «Русской службе Би-би-си» , на то, что троллинг перерос в угрозы расправой. Одна из девушек призналась, что после довольно безобидных снимков ей пригрозили «вырезать матку».

Истерия вокруг межнационального промискуитета раздувается с такой силой, что заставила СМИ усомниться в том, что без грамотного сценариста тут не обошлось. Руку кукловода разглядело агентство «Росбалт» . Его автор со ссылкой на «источник, близкий к управлению внутренней политики администрации президента », сообщает, что внезапно поднявшаяся волна обсуждения и осуждения морального облика российских женщин срежессирована, чтобы отвлечь россиян от зреющего протеста против пенсионной реформы, так как сам чемпионат мира в качестве замещающей повестки не справился.

«Всего за пару дней соцсети и почти все медиа заполнились обсуждением «слишком свободных нравов россиянок» и ответной дискуссией о низкой привлекательности в сексе и отталкивающей внешности российских мужчин. К кампании, как говорят, сразу подключились и так называемые «фабрики троллей», появились даже откровенно противозаконные инициативы по созданию баз данных «гулящих» болельщиц с целью их последующего наказания», — объясняет «Росбалт».

Если верить этой теории, то путь через секс к скрепам оказался не так уж тернист — маленькая победоносная война полов.