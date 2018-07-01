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Глава Владивостока спел гимн города вместе со школьниками
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Глава Владивостока спел гимн города вместе со школьниками 

Prim.News 1 час назад
Виталий Веркеенко вышел на сцену.
Во время празднования 158-летия со дня основания Владивостока глава города Виталий Веркеенко вместе со школьным хором исполнил гимн города.
Напомним, что 8 июня 2017 года муниципальным правовым актом 340-МПА установлен гимн города Владивостока, его описание и порядок официального исполнения.
Текст гимна города Владивостока
(слова И. В. Мальцева, Н. М. Рустамова, А. А. Кузиной)
Поют ветра о памяти сражений, Волнами мужества наполнен океан, Он кораблям — пристанищем последним, И морякам навеки колыбелью, И доблести свидетелем их стал.
На границе великой державы Свой недремлющий взор на восток Держит гордо и свято город воинской славы, Наша крепость Владивосток.
Историй боевых он знал немало И вдохновлял присягою бойцов, Достойных подвига бессмертного «Варяга», За честь стоящих корабля и флага, Во славу павших русских моряков.
На границе великой державы Свой недремлющий взор на восток Держит гордо и свято город воинской славы, Наша крепость Владивосток.
И пусть молчат береговые батареи, И поросли травой орудия фортов, Цветами памяти увенчаны аллеи, Но корабли, стоящие на рейде, Хранят покой и мир у берегов.
На границе великой державы Свой недремлющий взор на восток Держит гордо и свято город воинской славы, Наша крепость Владивосток.
На границе великой державы Свой недремлющий взор на восток Держит гордо и свято город воинской славы, Наша крепость Владивосток.
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