Глава Владивостока спел гимн города вместе со школьниками

Во время празднования 158-летия со дня основания Владивостока глава города Виталий Веркеенко вместе со школьным хором исполнил гимн города.

Напомним, что 8 июня 2017 года муниципальным правовым актом 340-МПА установлен гимн города Владивостока, его описание и порядок официального исполнения.

Текст гимна города Владивостока

(слова И. В. Мальцева, Н. М. Рустамова, А. А. Кузиной)

Поют ветра о памяти сражений, Волнами мужества наполнен океан, Он кораблям — пристанищем последним, И морякам навеки колыбелью, И доблести свидетелем их стал.

На границе великой державы Свой недремлющий взор на восток Держит гордо и свято город воинской славы, Наша крепость Владивосток.

Историй боевых он знал немало И вдохновлял присягою бойцов, Достойных подвига бессмертного «Варяга», За честь стоящих корабля и флага, Во славу павших русских моряков.

На границе великой державы Свой недремлющий взор на восток Держит гордо и свято город воинской славы, Наша крепость Владивосток.

И пусть молчат береговые батареи, И поросли травой орудия фортов, Цветами памяти увенчаны аллеи, Но корабли, стоящие на рейде, Хранят покой и мир у берегов.

На границе великой державы Свой недремлющий взор на восток Держит гордо и свято город воинской славы, Наша крепость Владивосток.

На границе великой державы Свой недремлющий взор на восток Держит гордо и свято город воинской славы, Наша крепость Владивосток.