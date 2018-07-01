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Мэр Владивостока спел с детьми на Дне города
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Мэр Владивостока спел с детьми на Дне города 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Мер Владивостока Виталий Веркеенко исполнил гимн вместе с детьми на концерте ко Дню города. Об этом сообщила администрация Владивостока.
На праздничном мероприятии в честь Дня города глава Владивостока Виталий Веркеенко вместе с юными вокалистами исполнил гимн. После выступления мэр поздравил гостей мероприятия с праздником.
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Виталий Веркеенкомэр Владивостока
Праздничное мероприятие продолжалось до самого вечера. На центральной площади Владивостока для зрителей выступали различные музыкальные группы, а в 22:00 для горожан «станцевали» восьмитонные экскаваторы.
Празднование Дня города в Новосибирске обернулось рекордно быстрым уничтожением гигантской 125‐метрового вишневой шарлотки. Вместо того, чтобы ее съесть, горожане за несколько минут разобрали пирог по пакетам. Видео процесса опубликовано в соцсети.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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