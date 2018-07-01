Мэр Владивостока спел с детьми на Дне города

Мер Владивостока Виталий Веркеенко исполнил гимн вместе с детьми на концерте ко Дню города. Об этом сообщила администрация Владивостока.

На праздничном мероприятии в честь Дня города глава Владивостока Виталий Веркеенко вместе с юными вокалистами исполнил гимн. После выступления мэр поздравил гостей мероприятия с праздником.

В такой день поет душа, а не голос

Виталий Веркеенкомэр Владивостока

Праздничное мероприятие продолжалось до самого вечера. На центральной площади Владивостока для зрителей выступали различные музыкальные группы, а в 22:00 для горожан «станцевали» восьмитонные экскаваторы.

Празднование Дня города в Новосибирске обернулось рекордно быстрым уничтожением гигантской 125‐метрового вишневой шарлотки. Вместо того, чтобы ее съесть, горожане за несколько минут разобрали пирог по пакетам. Видео процесса опубликовано в соцсети.