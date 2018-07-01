Лунный посевной календарь на июль 2018 года

Вот и докатилось лето до середины… Работы в саду и огороде столько, что порой становится боязно — ну как тут все успеть? В сутках ведь по-прежнему 24 часа, а не 48! Спокойствие, только спокойствие! Главное — трезво оценить предстоящий объем работ (а он у каждого из нас будет различный) и верно определить приоритетность задач (и здесь каждому дачнику придется взять ответственность на себя — тип почвы, климатические и погодные условия, место выращивания — все имеет значение, все нужно учесть).

Лунный посевной календарь на июль 2018 года

Лунный посевной календарь на июль 2018 года

891117

Календарный день

Лунный день

Начало лунного дня Время захода Луны

Вхождение Луны в знак

Фазы Луны

вс, 1 июля

23:00 06:55 Водолей

пн, 2 июля

23:24 08:01 Рыб, с 21:32 вт, 3 июля

23:44 09:09 ср, 4 июля

10:19 чт, 5 июля

00:02 11:30 Овен, с 08:51 пт, 6 июля

00:19 12:43 4 четв, с 10:53 сб, 7 июля

00:37 13:59 Телец, с 16:52 вс, 8 июля

00:56 15:17 Телец

пн, 9 июля

01:19 16:38 Близнецы, с 21:00 вт, 10 июля

01:48 17:59 Близнецы

ср, 11 июля

02:25 19:16 Рак, с 22:00 чт, 12 июля

03:14 20:24 пт, 13 июля

04:18 21:17 Лев, с 21:32 Новолуние, с 05:50 сб, 14 июля

05:35 21%58 вс, 15 июля

06:59 22:30 Дева, с 21:32 пн, 16 июля

08:26 22:55 вт, 17 июля

09:50 23:16 Весы, с 23:43 ср, 18 июля

11:11 23:35 чт, 19 июля

12:29 23:54 1 четв, с 22:54 пт, 20 июля

13:45 Скорпион, с 05:14 сб, 21 июля

14:58 00:14 Скорпион

вс, 22 июля

16:09 00:35 Стрелец, с 14:13 пн, 23 июля

17:15 01:01 Стрелец

вт, 24 июля

18:17 01:31 Стрелец

ср, 25 июля

19:11 02:08 Козерог, с 01:50 чт, 26 июля

19:56 02:54 Козерог

пт, 27 июля

20:34 03:47 Водолей, с 14:42 Полнолуние, 23:22 сб, 28 июля

21:04 04:47 Водолей

вс, 29 июля

21:29 05:52 Водолей

пн, 30 июля

21:50 06:59 Рыб, с 03:29 вт, 31 июля

22:09 08:09 В июле для работы с растениями неблагоприятные дни: 1, 13, 27-29. По традиции начнем с посевов и посадок — что можно сеять или сажать в июле? Зелень, плодовые и корнеплодные овощи (в том числе на длительное хранение), горох и фасоль, высаживать лук и чеснок на перо. Чтобы посевы и посадки удались, желательно вспомнить и использовать на практике принципы севооборота, уплотненных или повторных посевов, особенности выбора сортов и ухода, о чем подробно расскажут эти публикации:

Красивый огород и урожай весь сезон. Повторные и уплотненные посевы и посадки

Как организовать севооборот на дачном участке

Особенности выращивания зеленных овощных культур

Конечно же, при первой возможности сеем сидераты на каждый клочок свободной земли. Польза от этого агротехнического приема просто огромнейшая, судите сами: в короткие сроки, без титанических усилий с вашей стороны и практически бесплатно они могут буквально возродить безжизненную (бедную, засоленную, уплотненную и так далее) почву! Желающих узнать больше о сидеральных культурах (конкретных полезных свойствах, особенностях посева, выращивания и заделки) ждут интереснейшие материалы этой подборки:

Фацелия и другие, или зачем я сею сидераты

Сидераты: видео о некоторых видах и их назначении

Справочная информация по использованию сидератов на приусадебном участке

Как правильно заделывать сидераты в почву?

Сидераты и плодородие. Мифы и реальность

В саду и огороде зреет урожай, и очень важно своевременно напоить и накормить плодоносящие растения. О предпочтениях культур в части полива мы упоминали в июньском календаре, а теперь пришел черед подкормок. В подборку включены не только традиционные органические и минеральные удобрения, но и интересные (а порой весьма неожиданные) рецепты подкормок от дачников:

Ценность органических удобрений

Органические удобрения из растений

Органические удобрения: выбираем полезные для почвы

Травяные подкормки

Удобрение из крапивы

Сапропель — уникальное удобрение

Азбука подкормок: азотные удобрения

Азбука подкормок: фосфорные удобрения

Минеральные удобрения

Локальные подкормки растений долгоиграющими удобрениями

Хлеб как подкормка

Дрожжи как удобрение

Зола — летняя подкормка для овощей, кустарников и деревьев

Навоз — король органических удобрений

Удобряем почву правильно: достойная альтернатива навозу и золе

Не все гуматы одинаково полезны

Выбираем удобрения. Советы от экспертов сети гипермаркетов ОБИ Пора готовиться к удобрению сада осенью

Еще один вид удобрения, без которого, пожалуй, не обходится ни одна дача — компост. Сколько огородников, столько и рецептов его приготовления, которые порой значительно отличаются. Если вы приступаете к закладке компоста впервые — ознакомьтесь со всеми точками зрения на принципы его приготовления. Разнообразить составляющие, конечно, можно и нужно (чем их больше, тем питательнее будет конечный продукт), но все подряд в него закладывать все же не стоит. Разобраться с принципами, компонентами и прочими компостными тонкостями помогут эти статьи:

Как приготовить правильный компост

Как я готовлю правильный компост

Почему компост вреден для растений

Компост: как вред превратить в пользу

7 компонентов, которые никогда не следует класть в компост

Ящик для компоста своими руками

В саду зреют ягоды, которыми не прочь полакомиться многие птицы. Дачники спасают урожай различными способами, иногда весьма экзотичными. Под ветви деревьев, согнувшиеся под тяжестью плодов, ставят подпоры. В пору созревания урожая очень важно защитить растения от вредителей, которые из опавших ягод и фруктов устремляются снова на дерево — надежной преградой на их пути станет один из вариантов защитного пояса (с его помощью можно существенно сократить количество вредителей и, соответственно, последующих обработок). Профилактика важна и в отношении болезней: в чем именно она заключается, поведает статья 6 основных причин болезней плодовых деревьев. В июле наступает пора летней окулировки: освоить процедуру сможет каждый садовод, было бы желание, а теория доступно и подробно изложена в материале Что такое окулировка и как ее правильно выполнить. Хозяйки уже вовсю заняты заготовками на зиму, и банки с разноцветными вареньями и компотами занимают законное место на полках в подвалах. Стоп! А вы подготовили хранилища к приему нового урожая? Если по каким-либо причинам не успели, срочно принимайтесь за дело, а подборка полезных материалов по теме подскажет решение возможных проблем:

Как исправить вентиляцию подпола

Как избавиться от сырости в погребе

Как избавиться от влажности в подполе

Чем лучше обработать в погребе стены и пол, а также доски нового настила от грибка

Ну а тем, у кого строительство хранилища еще в планах, наверняка пригодятся публикации:

Каким должен быть подвал на даче (видео)

Нужен ли на даче подвал и как его построить

Нужен ли подвал на даче

Погреб своими руками

Из какого материала сделать погреб

Как правильно построить овощехранилище на дачном участке с близко расположенными подземными водами

Посоветуйте гидроизоляцию для погреба

Чтобы прелести дачной жизни не были омрачены надоедливыми комарами, мошками и прочей кусучей мошкарой, дайте им достойный отпор всеми возможными способами:

Чем опасны комары и как с ними бороться

33 способа защиты от комаров, или Лето без укусов

Чего ж боятся комары…

Лимон и гвоздика — оригинальное средство от комаров

Тестируем натуральные средства от комаров: пятерка лучших

17 растений, которые обратят вредителей в бегство. Природные инсектициды для сада

Использованы материалы:

А. Голод, Т. Вязникова, Дачный календарь 2018. — М. : Издательство «Э», 2018

Садово-огородный календарь на 2018 год. — «Авенир-Дизайн», 2017