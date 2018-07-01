Трамп назвал миграционные законы в США «самыми глупыми в мире»

В Соединенных Штатах «самое глупое в мире» законодательство в сфере иммиграции. Такое заявление в Twitter сделал американский президент Дональд Трамп

"Когда люди приезжают в наше страну незаконно, мы должны немедленно высылать их обратно, а не тратить годы на законодательные маневры. Наши законы самые глупые в мире", — цитирует ТАСС сообщение главы Белого дома.

По мнению Трампа, стремление демократов к открытым границам демонстрирует слабость по отношению к криминалу. В то же время, как отметил президент, республиканцы «хотят крепких границ и не хотят криминала».