7 мифов о контрацепции, в которые пора прекратить верить

Контрацепция — очень важная тема, о которой, как правило, стараются умалчивать. Но мы решили поговорить на чистоту и выяснили, где правда, а где ложь.

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Во время месячных можно не предохраняться

Это один из самых распространенных и ведущих к негативным последствиям мифов. Менструация — это отторжение функциональной оболочки эндометрия, которая выводится из организма женщины с менструальными выделениями. Да, риск забеременеть в этот период ниже, чем, например, в середине цикла, на который в теории приходится овуляция. Однако созревание яйцеклетки может сдвигаться внутри цикла — как на более ранний период, так и на более поздний, вплоть до начала менструации. Соответственно, занимаясь незащищенным сексом во время месячных, вы все-таки подвергаете себя риску незапланированной беременности, поскольку сказать с уверенностью, была ли уже овуляция, сможет только гинеколог.

Организм женщины не всегда «выдает» по одной яйцеклетке за цикл, иногда зреют две — и с разной скоростью. Соответственно, овуляция первой может наступить в середине цикла, второй — в конце.

В период месячных матка особенно подвержена риску разных инфекций — все-таки отторгается одна из оболочек. Поэтому, если вы с партнером не исключили риск различных инфекций, будьте особенно внимательны к методам защиты, используйте презерватив.

Кормление грудью или отсутствие месячных после родов не позволяют забеременеть

Этот миф — причина появления погодок во многих семьях. Организм женщин с разной скоростью восстанавливается после родов, у некоторых репродуктивная функция налаживается очень быстро, буквально за пару месяцев. Лактация вовсе не исключает созревания яйцеклетки, хотя замедляет этот процесс (так называемая лактационная аменорея). Опять же, разная скорость восстановления после родов не позволяет предугадать, когда именно начнет зреть первая после беременности яйцеклетка. Первая овуляция может произойти через 3−4 недели после родов.

Спринцевание — хороший метод экстренной контрацепции

Начнем с того, что спринцевание — не метод контрацепции. Да и вообще не метод. Предполагается, что впрыскивание во влагалище слабого раствора уксуса способно как-то предотвратить беременность. На самом деле сперма очень быстро проникает в матку, и вымыть ее оттуда невозможно. Эффективность спринцевания в качестве профилактики ЗППП после незащищенного контакта также не доказана. А вот заработать ожог слизистой влагалища — запросто.

На данный момент самым надежным средством против нежелательной беременности и ЗППП является презерватив. Но если незащищенный половой акт все-таки произошел, обратитесь к врачу — он подберет вам посткоитальный контрацептив и направит на анализы, если есть риск ЗППП. Обратите внимание, что эффективность посткоитальных контрацептивов падает с каждым часом, прошедшим после полового акта.

Презервативы — 100%-ная гарантия защиты

100%-ную гарантию защиты от нежелательной беременности и ЗППП дает только воздержание, к сожалению. Производитель говорит о 99%. На самом деле 1% отводится на неправильное использование презерватива (например, ошибки при надевании, неосторожное вскрытие упаковки), нарушение условий хранения и т. д. Следует обратить внимание и на тот факт, что популярные марки презервативов, такие как Durex и Contex, часто подделывают — по данным рынка, около 50% товара, продающегося в магазинах, является фальсификатом. И если фейковая сумка тебе грозит только потерей репутации правильной модницы, то поддельный презерватив не защитит вообще ни от чего и даже может вызвать сильнейшую аллергическую реакцию.

Чтобы не нарваться на подделку, покупай контрацептивы только в крупных сетевых аптеках, секс-шопах или онлайн-гипермаркетах для взрослых.

Календарный метод — хороший способ предохранения

Ну, во-первых, этот метод не защищает от ЗППП. Во‑вторых, у календарного метода крайне низкая эффективность. Он основывается на том, чтобы определить дату овуляции. Секс до и после овуляции (т. е. в начале и конце цикла) принято считать более безопасным в плане нежелательной беременности. На самом деле, в 40% случаев этот метод не срабатывает — как мы уже писали, время овуляции может двигаться.

Посткоитальные таблетки можно пить постоянно, всякий раз после секса

Это грубое заблуждение может стоить здоровья на долгие годы. Суть действия посткоитальных контрацептивов сводится к массированному удару по гормональной системе женщины, благодаря которому тормозится овуляция, а яйцеклетка, если оплодотворение произошло, не может прикрепиться к матке. Но гормональный баланс — вещь очень хрупкая, и на восстановление цикла после приема таблетки может уйти длительное время. Кроме того, сильно страдают почки и печень женщины. Гинекологи не советуют принимать «экстренные» таблетки чаще, чем раз в полгода.

Кроме того, от ЗППП эти препараты не защищают.

«С первого раза все равно не выйдет»

Как ни странно, но слышать это утверждение приходится даже от тех людей, у которых уже есть дети. Беременность — зачастую результат совпадения многих факторов (фазы твоего цикла, активности его сперматозоидов и т. д.) И где гарантия, что именно сейчас, в первый ваш секс, они не совпадут? Биологически нет препятствий к беременности при первом же половом акте с новым партнером.

На своих занятиях мы стараемся деликатно касаться темы контрацепции, так как уровень образованности наших женщин в этом плане абсолютно разный. Но мы всегда рады, если можем дать своим учащимся полезные знания в этой важной области.

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