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45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж
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45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Актриса, по слухам, тайно вышла замуж за 45-летнего сценариста, писателя и режиссера Самюэля Беншетри.
Тайная церемония состоялась в минувшую субботу во Франции, сообщает Daily Mail. Влюбленные устроили скромную церемонию бракосочетания, на которой присутствовала дочь Паради от бывшего гражданского супруга — 19-летняя модель Лили-Роуз. На свадьбе не было 16-летнего сына актрисы, который сейчас борется с серьезной болезнью, о подробностях котороц не сообщается.
Напомним, что Ванесса Паради тринадцать лет прожила в гражданском браке с актером Джонни Деппом, который так и не сделал ей предложение. От Деппа у Паради есть дочь Лили-Роуз и сын Джек. Самюэль Беншетри был женат на актрисе Мари Трентиньян, которая умерла в 2003 году. Потеря супруги была для Беншетри тяжелой вдвойне. Выяснилось, что она изменяла ему с солистом французской группы Noir Désir Мари Бертраном Канта, который избил ее на почве ревности. Трентиньян умерла в результате многочисленных травм головы.
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