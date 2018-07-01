Ещё
Опубликованы фото с тайной свадьбы экс-жены Джонни Деппа, Ванессы Паради
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликованы фото с тайной свадьбы экс-жены Джонни Деппа, Ванессы Паради 

Пятый канал 18 минут назад
Фото: Пятый канал
Французская актриса и певица Ванесса Паради впервые вышла замуж. Избранником 45-летней знаменитости стал режиссер и сценарист марокканско-еврейского происхождения Самюэль Беншетр. Пара встречалась с 2016 года, а слухи об их помолвке стали распространяться в январе.
Предыдущий брак актрисы был гражданским: актриса прожила с Джонни Деппом 14 лет, родила двоих детей — дочь Лили-Роуз и сына Джека, но так и не дождалась предложения руки и сердца. Пара рассталась в июне 2012 года.
Свадьба, которая состоялась 30 июня в мэрии Сен-Симеона недалеко от Парижа, была тихой, скромной и только «для своих», сообщает сайт KP.RU.
Vanessa Paradis s’est mariée avec Samuel Benchetrit pendant le match France-Argentine à Saint-Siméon en Seine-et-Marne #france #wedding #mariage Une 📷 de @arnauddumontier / LP  A post shared by Le Parisien (@leparisien) on  Jun 30, 2018 at 11:03am PDT  По информации французского издания Le Parisien, невеста вышла к алтарю в кружевном платье белого цвета и фате. На свадьбу пришла и дочь Деппа и Паради Лили-Роуз: любимица модного дома Chanel выбрала платье желтого цвета. А вот сын звездной четы Джек на торжестве замечен не был: как пишут западные СМИ, у парня серьезные проблемы со здоровьем.
Самюэль и Ванесса сошлись благодаря фильму «Собака», где Паради получила главную роль, а Беншетр был ее режиссером. У Сэмюэля тоже есть дети — 20-летний сын Жюль и 11-летняя дочь Сол. Жюль, как и Лили-Роуз, уже активно снимается в кино.
Ранее из публикаций в СМИ стало известно, что сын Деппа и Паради Джек тяжело болен. О диагнозе 16-летнего подростка пока не сообщается.
Пятый канал: последние новости
Вера Брежнева и ее старшая дочь удивили смелым фото в бикини Мария Погребняк невероятно похудела, отдыхая с семьей в Дубае Катя Гордон в очередной раз показала грудь и немного пофилософствовала
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа самая сексуальная бабушка в мире7
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Тест: кем вы были в прошлой жизни42
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Мужской взгляд: «Просил переспать — получи»38
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение