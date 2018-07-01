Опубликованы фото с тайной свадьбы экс-жены Джонни Деппа, Ванессы Паради

Французская актриса и певица Ванесса Паради впервые вышла замуж. Избранником 45-летней знаменитости стал режиссер и сценарист марокканско-еврейского происхождения Самюэль Беншетр. Пара встречалась с 2016 года, а слухи об их помолвке стали распространяться в январе.

Предыдущий брак актрисы был гражданским: актриса прожила с Джонни Деппом 14 лет, родила двоих детей — дочь Лили-Роуз и сына Джека, но так и не дождалась предложения руки и сердца. Пара рассталась в июне 2012 года.

Свадьба, которая состоялась 30 июня в мэрии Сен-Симеона недалеко от Парижа, была тихой, скромной и только «для своих», сообщает сайт KP.RU.

Vanessa Paradis s’est mariée avec Samuel Benchetrit pendant le match France-Argentine à Saint-Siméon en Seine-et-Marne #france #wedding #mariage Une 📷 de @arnauddumontier / LP A post shared by Le Parisien (@leparisien) on Jun 30, 2018 at 11:03am PDT По информации французского издания Le Parisien, невеста вышла к алтарю в кружевном платье белого цвета и фате. На свадьбу пришла и дочь Деппа и Паради Лили-Роуз: любимица модного дома Chanel выбрала платье желтого цвета. А вот сын звездной четы Джек на торжестве замечен не был: как пишут западные СМИ, у парня серьезные проблемы со здоровьем.

Самюэль и Ванесса сошлись благодаря фильму «Собака», где Паради получила главную роль, а Беншетр был ее режиссером. У Сэмюэля тоже есть дети — 20-летний сын Жюль и 11-летняя дочь Сол. Жюль, как и Лили-Роуз, уже активно снимается в кино.

Ранее из публикаций в СМИ стало известно, что сын Деппа и Паради Джек тяжело болен. О диагнозе 16-летнего подростка пока не сообщается.