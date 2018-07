Опубликованы фото с тайной свадьбы экс-жены Джонни Деппа, Ванессы Паради 

Свадьба, которая состоялась 30 июня в мэрии Сен-Симеона недалеко от Парижа, была тихой, скромной и только «для своих», сообщает сайт KP.RU.

Vanessa Paradis s’est mariée avec Samuel Benchetrit pendant le match France-Argentine à Saint-Siméon en Seine-et-Marne #france #wedding #mariage Une 📷 de @arnauddumontier / LP A post shared by Le Parisien (@leparisien) on Jun 30, 2018 at 11:03am PDT По информации французского издания Le Parisien, невеста вышла к алтарю в кружевном платье белого цвета и фате. На свадьбу пришла и дочь Деппа и Паради Лили-Роуз: любимица модного дома Chanel выбрала платье желтого цвета. А вот сын звездной четы Джек на торжестве замечен не был: как пишут западные СМИ, у парня серьезные проблемы со здоровьем.