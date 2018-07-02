Ванесса Паради вышла замуж за режиссера Баншетри

Торжество состоялось в небольшой коммуне в департаменте Сена и Марна в столичном регионе Франции.

О том, что они встречаются, звезды объявили год назад.

Ванесса Паради 14 лет состояла в фактическом браке с актёром Джонни Деппом, у них двое общих детей.

Пара рассталась в 2014 году.

Публикация от Vanessa Paradis, fan page. (@vanessaparadis__)

30 Июн 2018 в 11:48 PDT