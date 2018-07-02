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Ванесса Паради вышла замуж за режиссера Баншетри
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Ванесса Паради вышла замуж за режиссера Баншетри 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 2 июл — РИА Новости. Французская актриса и певица Ванесса Паради вышла замуж за режиссера Сэмюэля Баншетри, передаёт газета Parisien.
Торжество состоялось в небольшой коммуне в департаменте Сена и Марна в столичном регионе Франции.
О том, что они встречаются, звезды объявили год назад.
Ванесса Паради 14 лет состояла в фактическом браке с актёром Джонни Деппом, у них двое общих детей.
Пара рассталась в 2014 году.
Публикация от Vanessa Paradis, fan page. (@vanessaparadis__)
30 Июн 2018 в 11:48 PDT
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