«Антураж так себе»: Глюкоза разлеглась на мусорной куче

Российская певица Глюкоза поделилась странным снимком, который явно не выставил ее в благоприятном свете — на кадре звезда лежала на помойке под забором, и ее довольное лицо при этом выглядело несколько неуместно. Несмотря на сильную любовь, почитатели не сумели оценить тонкий юмор Глюкозы, выразив свое недоумение подобной выходкой звёздной элиты.

Сексапильная певица Глюкоза, она же Наталья Чистякова-Ионова, известна поклонникам своим образом нежной и в меру экстравагантной женщины, которая обожает бельевые наряды и обитает исключительно в фешенебельных местах. Однако в последнее время певицу явно тянет в разные места, которые не приспособлены ни для каблучков туфель Лабутенов, ни для другой оригинальной дизайнерской обуви, которая с первых секунд привлекает внимание к звезде на светских мероприятиях. Так, чуть ранее Наталья отправилась в лесную чащу в одном нижнем белье, а давеча публика и вовсе обнаружила свою любимицу посреди помойки, на мгновение потеряв дар речи от таких выкрутасов 32-летней красавицы.

Занимательно, что сама Глюкоза, кажется, была вполне довольна своим положением и тем, на чем возлежала, заверив озадаченных поклонников, что ее местонахождение ничего не меняет. «Не важно, где ты. Важно, кто ты», — пафосно заявила артистка, вызвав еще большее недоумение у честного народа. И в самом деле, как бы не позиционировала ситуацию Наталья, в кучу мусора она забралась не от нужды и голода, а ради пафосного снимка, что явственно читалось на ее довольном лице и развязной позе. А потому преданные фанаты Глюкозы лишь посмеялись над ее фантазией и призвали перестать дурачиться и принять душ, в то время как не столь восхваляющие ее обыватели выразили отвращение такой затеей, задаваясь риторическим вопросом, что же происходит с отечественным шоу-бизнесом. «Но все равно в мусоре сидеть не есть круто» «Вылезай, испачкаешься же, ну…» «На мусорке, расставив ноги… Много ума и таланта нужно» «Поза не эстетичная какая-то, и антураж так себе» «Фу! Как противно! Представляю эту вонь!» «Неприглядная поза! Звезда в помойке!» «Подписываясь на Ионову, хотелось видеть и слышать что то другое, разочарована.» «Ионова, ты на чём сейчас сидишь?»

При этом Глюкоза считает себя начитанной и образованной особой, и даже готова протянуть руку помощи своим поклонникам, взявшись за просветительскую деятельность и пообещав достойных почитателей наградить умной книгой для чтения на досуге.