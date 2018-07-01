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Тюремная надзирательница бросила работу и стала порнозвездой
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Тюремная надзирательница бросила работу и стала порнозвездой 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Жительница Мельбурна следила за порядком в одной из самых жестоких тюрем Австралии. Работа была не простая, но некоторые вещи бесили ее особенно. Если общую атмосферу пенитенциарного учреждения, а также дурацкую внутреннюю политику организации можно было вытерпеть, то вот с «объективизацией» в глазах мужчник-узников справиться женщина не смогла.
Изабель Делтор поняла, что до этого занимался не тем, когда за одну ночь в стрипбаре заработала больше, чем за две недели работы в тюрьме. После этого она бросила профессию надзирательницы и стала зарабатывать своим телом. С тех пор прошло три года, и на днях она стала 51-й голой мисс мира — это такой титул в мире порноиндустрии. В интервью News.com.au девушка призналась, что ни о чем не жалеет и очень рада крутому развороту в своей судьбе.
Ранее Пятый канал рассказывал, как звезда британского телешоу попалась на наркотиках и порнографии.
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