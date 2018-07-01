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В НБА определили потолок зарплат на следующий сезон
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В НБА определили потолок зарплат на следующий сезон 

Спорт-Экспресс 19 минут назад
НБА назвала финансовые показатели, которых клубы должны придерживаться в следующем сезоне.
Как сообщает TSN, потолок зарплат составит 101 миллион 869 тысяч долларов. Налог на роскошь будут платить клубы, чья зарплатная ведомость превысит 123 миллиона 733 тысячи долларов.
Минимальная командная зарплата составит 91 миллион 682 тысячи долларов. Исключение среднего уровня для клубов, которые не попадают под налог — 8 миллионов 641 тысяча долларов, а для тех, кто платит налог — 5 миллионов 337 тысяч долларов.
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