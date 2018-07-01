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«Ребра пересчитать можно!»: Полину Гагарину умоляют не вредить себе похудением
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«Ребра пересчитать можно!»: Полину Гагарину умоляют не вредить себе похудением 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Стройную фигуру знаменитой певицы Полины Гагариной с большим удовольствием обсуждают миллионы поклонников, от всей души переживая, что звезда упорно сбрасывает вес. Однако то, до какой степени исхудала всеобщая любимица, обыватели оценили лишь на днях, когда в буквальном смысле сумели пересчитать все ребра артистки.
Представительница России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015» Полина Гагарина отчаянно взялась за свою фигуру после рождения второго ребенка. Звезда обратилась за помощью к фитнес тренеру и до третьего пота занималась изнурительными тренировками. Разумеется, с таким подходом результат не заставил себя ждать, и Полина вновь стала обладательницей худой фигуры, впрочем, по мнению многих поклонников, даже слишком. Однако артистка, по всей видимости, себе нравится и твердо намерена сохранить свою стройность, голодая каждый раз после срыва и чрезмерно плотных обедов. Неудивительно, что с таким подходом звезда смело похвасталась отсутствием всего лишнего на своей талии и боках, представ перед публикой в одном купальнике.
Ну а для большей убедительности, что она стройная, Полина сильно втянула свой и без того плоский живот, подарив изумленным почитателям возможность полюбоваться на обтянутые кожей ребра. Увы, такое зрелище не пришлось по вкусу обывателям, которые ужаснулись состоянием прославленной артистки и попытались применить все свое красноречие, дабы убедить Гагарину, что ребра наружу — это совсем не красиво. «Вы что-нибудь едите? Полина, молю, заканчивайте с похудением!» «Вы уж простите, но можно же без фанатизма! Вам самой хоть нравится это фото?! Вы тонкая натура, но здесь перебор, простите, молчать не могу!» «Вы очень сильно похудели, сразу захотелось вас покормить» «Полина вы очень красивы, но очень худы. У вас ребра пересчитать можно!» «Полина зачем вы так изнуряете себя тренировками? Мне кажется, вам хватит худеть» «Ужас! Как исхудала… Вы же себе вредите этим!» «Некрасиво, когда так ребра торчат»
Ну а чуть ранее Полина развеселила своих почитателей, поделившись забавным роликом из бассейна, в котором не сумела совладать с надувным кругом и с неописуемой гримасой плюхнулась в воду.
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