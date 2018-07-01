Как моментально увеличить грудь на два размера: раскрыт секрет звезд Instagram

Популярные Instagram-блогеры запустили новый летний тренд. Девушки придумали, как радовать мужскую аудиторию интимными фотками, даже если те не соответствуют голливудским стандартам.

Рецепт успеха оказался настолько простым, что его может использовать любая девушка, отправляющаяся на пляж. Чтобы грудь стала на несколько размеров больше, нужно просто надеть бикини «вверх ногами». Тогда размер бюста мгновенно увеличится, а сама грудь станет более упругой.

Результатами пляжного эксперимента многие модницы уже успели похвастаться в сети. И их аудитории, по всей видимости, «новая грудь» очень понравилась. Так, австралийская модель Кэнти стала собирать в полтора раза больше лайков под своими фотографиями.

Instagram.com @cantikswimwear

Фурор на подписчиков произвел и откровенный снимок модели Валентины Фрадегарды.

— Такая сексуальная — Фантастика! — прокомментировали снимок девушки в сети.

Instagram.com @valentinafradegradafans