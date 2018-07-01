СМИ: Дженифер Энистон наконец нашла замену Питту и Теру

Совсем недавно американские таблоиды в один голос утверждали, что Дженифер Энистон и Брэд Питт вот-вот снова сойдутся. Однако слухи оказались не более чем слухами: голливудский красавчик, похоже, все еще пытается завоевать сердце профессора архитектуры из Массачусетского, а вот звезда сериала «Друзья» нашла себе богатого ухажера.

Как сообщает журнал Star, ее избранник также имеет отношение к киноиндустрии — судя по всему, он режиссер. Однако как его зовут, источники издания рассказывать не стали. Зато поведали, что на последних съемках Энистон часто трогала себя за живот и как-то загадочно улыбалась. Доказательством интересного положения это назвать нельзя, но наблюдение интересное.

А вот портал Gossip Cop — главный враг таблоидов всех мастей — назвал эту новость фейком. Правда, журналисты сделали такой вывод на основе одного-единственного заявления представительницы актрисы, которая, разумеется, все слухи отмела как не соответствующие действительности.