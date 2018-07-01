Как предотвратить фитофтороз томатов

Кто не любит томаты? Свежие и засоленные, в салатах, в борщах и в кетчупе? Ух… вкуснота, да и только! Но чтобы всё это порадовало наши столы и желудки, надо сначала вырастить чудесные краснощёкие плоды. И всё бы ничего: выращивание томатов — не такая уж сложная задача. Да только есть такая «засада», как фитофтороз.

Фитофтороз легче предупредить, чем лечить

Подробнее об этом заболевании и о том, как происходит заражение, подробно рассказывает статья Что такое фитофтора и ролик на нашем канале Youtube:

Близится середина лета, снова пошли дожди, похолодало — для фитофтороза наступил праздник… Мы уже обсуждали многочисленные народные методы борьбы с этой заразой, но остается вопрос: а что можно сделать для ее профилактики? Ведь если нам удастся избежать инфицирования — не придётся и бороться потом!

Как же не допустить фитофтороз к томатам?

Чтобы, как в народе говорят, «гриб не съел закуску», надо гриб активно уничтожать! Методов немало: на разный вкус, карман и количество свободного времени.

Пораженный фитофторой плод

Главное — выбрать для себя те, что по душе лично вам. Начинаем?

Обеззараживаем почву и инвентарь

Если на участке уже «поселился» фитофтороз, следует обязательно уничтожить все больные растения, подвязочный материал, обработать колышки, к которым подвязывались томаты — иначе эти предметы станут замечательными хранилищами заразы и очагами будущей инфекции. Если вы выращивали томаты в теплице, то и о теплице надо позаботиться. Обо всём этом — в следующем видеосюжете:

Не повышаем влажность воздуха!

Один из самых действенных способов — не допустить высокой влажности, и просто не дать возможности попасть инфекции внутрь растения. Известно, что споры фитофтороза могут проникнуть в устьица растений только во влажной среде — в каплях воды. Чтобы дополнительно к дождям и туманам не создавать фитофторозу благоприятные условия, опытные огородники поливают томаты только под куст, оставляя листья и стебли сухими. Да и предложенный Андреем Тумановым способ полива, как профилактика фитофтороза, нам всем вполне подойдёт.

Используем сидераты

Что такое сидераты? Это растения, которые специально выращивают на огородных, садовых участках для того, чтобы они:

быстро набрали зелёную массу, которую можно скосить и применить либо как удобрение (если закопать ее в почву), либо как почвозащитный слой (если оставить её под культурными растениями и вокруг них);

своими корнями обогатили почву микроэлементами (азотом, например) и разрыхлили ее (на месте сгнивших корней остаются многочисленные канальцы для естественной аэрации почвы);

подавляли сорные травы за счет своего быстрого развития (как наземной части, так и корневой системы).

Вот замечательный урок землепользования с применением сидератов для борьбы с фитофторозом. Его ведёт Борис Андреевич Бублик, мастер природосообразного земледелия. Посмотрите — не пожалеете!

Применяем химические и биопрепараты

Если ваши плантации томатов обширны, бороться с фитофторозом народными способами может оказаться весьма затруднительно. Тогда на помощь придут химические и биохимические препараты промышленного производства. Химические препараты Их много (это и фунгициды «Квадрис», «Ридомил голд», «Браво» и «Дитан», «Хом», и знакомая всем бордоская жидкость, и хлорокись меди, и так далее — НИИ работают без устали!) и, при наличии денег в кармане, приобрести такие препараты легко. Но! Фитофтороз — коварный гриб, он прекрасно приспосабливается к ядохимикатам и, чтобы достичь нужного эффекта, нам придётся запасаться двумя, а то и тремя препаратами. Эх… наше бедное здоровье…

Медный купорос — составная часть бордоской смеси

Своим опытом по профилактике фитофтороза с нами делятся опытные огородники. Один из проверенных методов — в следующем видео:

И еще один хороший способ: ингредиенты смеси для обработки просты и доступны:

Биопрепараты В состав таких препаратов включены особые бактерии в неактивной форме. При растворении средства в воде они начинают быстро размножаться. В разных биопрепаратах — разные бактерии, которые уничтожают возбудителей интересующих нас заболеваний. Когда «полезные» бактерии размножатся, мы обрабатываем этим раствором растения, и «полезные» бактерии уничтожают «вредных».

Биопрепараты против фитофтороза

Эти средства менее эффективны, чем агрессивные химические препараты, но более экологичны. Хорошо известны дачникам биологические бактерициды и фунгициды «Байкал-ЭМ-1-у», «Алирин-Б», «Гамаир», «Трихофит», «Гуапсин» и «Фитоспорин-М». Если вы сторонник биологических методов борьбы — смело приобретайте эти препараты! ^collection [179,4] Вот такие методы и средства помогут нам в профилактике тяжёлого и разорительного для урожая заболевания томатов — фитофтороза. Наши дачники щедро делятся своими методами его предупреждения. Если вы нашли свой путь, если у вас есть своё тайное оружие против этого коварного врага — поделитесь! Может быть, вместе мы сможем полностью избавиться от этого вредоносного гриба! Читайте также:

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