«Коламбус» наряду с «Рейнджерс» заинтересован в Лео Комарове

Два клуба НХЛ проявляют интерес к нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Леониду Комарову , 1 июля вышедшему на рынок свободных агентов.

В этот список входят «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает журналист The Athletic Аарон Порцлайн в своём «твиттере».

Бывший нападающий московского «Динамо» провёл в НХЛ последние пять сезонов, выступая в стане «кленовых листьев». 1 июля он вышел на рынок свободных агентов, по истёкшему контракту с «Торонто» Комаров зарабатывал $ 2,950 млн В минувшем сезоне 31-летний форвард забросил 7 шайб и сделал 12 результативных передач в 74 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф на счету Комарова 0 очков в 2 матчах. Финский нападающий пропустил большую часть игр розыгрыша Кубка Стэнли из-за травмы.