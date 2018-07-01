Ещё
«Коламбус» наряду с «Рейнджерс» заинтересован в Лео Комарове
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Коламбус» наряду с «Рейнджерс» заинтересован в Лео Комарове 

Чемпионат.com 37 минут назад
Два клуба НХЛ проявляют интерес к нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Леониду Комарову, 1 июля вышедшему на рынок свободных агентов.
В этот список входят «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает журналист The Athletic Аарон Порцлайн в своём «твиттере».
Бывший нападающий московского «Динамо» провёл в НХЛ последние пять сезонов, выступая в стане «кленовых листьев». 1 июля он вышел на рынок свободных агентов, по истёкшему контракту с «Торонто» Комаров зарабатывал $ 2,950 млн  В минувшем сезоне 31-летний форвард забросил 7 шайб и сделал 12 результативных передач в 74 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф на счету Комарова 0 очков в 2 матчах. Финский нападающий пропустил большую часть игр розыгрыша Кубка Стэнли из-за травмы.
Чемпионат.com: последние новости
Хайпы и тренды в спорте. Самые свежие новости из мира ЗОЖ в июне Чемпионат мира-2018 по футболу в России. Журналистка увернулась от поцелуя Косплей Чужого, Катарины и Кай’Сы от Энж Стрельниковой
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа самая сексуальная бабушка в мире55
Галкин поразил Сеть откровенным танцем6
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Садальский показал пикантное фото Васильевой12
Тест: кем вы были в прошлой жизни44
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение