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Силу человека можно определить по его крику
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Силу человека можно определить по его крику 

Мир24 21 минуту назад
Ученые установили, что определить более сильного противника не трудно. Для этого они провели эксперимент, в котором приняли участие 30 мужчин и женщин. В итоге оказалось, что сила человека связана с криком, сообщает iScience.
Сначала добровольцев просили сказать определенную фразу, а потом нужно было продемонстрировать агрессивный крик. Все это записывалось на аудио, после чего записи были продемонстрированы участникам эксперимента. Им необходимо было определить силу кричащих, не видя того, чей голос звучал на пленке.
Ранее сообщалось, что японские малыши сразились в громкости плача. Фестиваль прошел в апреле в Токио. Заявки на участие родители отправляли заранее. В Стране восходящего солнца считается, что чем громче кричит малыш, тем здоровее он будет.
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