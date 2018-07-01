Что посмотреть в кино с ребенком в июле

Если вы не уехали на море и остались в городе, не переживайте, вам точно будет что посмотреть на киноэкранах вместе с детьми.

«Осторожно: Грамп!»

Если вы не попали на премьеру этого мультфильма, не переживайте, вы еще успеете сходить на него в кино вместе со своими детьми.

Мальчик Терри, главный герой фильма, был уверен, что такие невероятные существа и явления, как волшебники, драконы-полицейские, королевство воздушных шариков и другие, встречаются только в книжках его бабушки.

Вот только бабушка не предупредила, что ее сказки основаны на реальных событиях!

Теперь жизнь Терри полна приключений: ему предстоит спасти волшебную страну Игрувию от злого волшебника Грампа, а поможет ему принцесса Лучик и птичка-навигатор ДжипиСойка.

Впереди их ждет много опасностей, приятных и не только знакомств и самых неожиданных открытий, а каких, вы узнаете, посмотрев этот анимационный фильм!

В кино с 28 июня

Возраст: 6+

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«Распрекрасный принц»

Об этом прекрасном, а точнее Распрекрасном, принце мечтает каждая девушка в королевстве. Такой необычный дар юноша получил при рождении: девушки готовы буквально на все ради его внимания, но за это его ненавидят мужчины.

Однако такой дар принца вот-вот может обернуться проклятием, если всего за три дня до его 21-го дня рождения он не выберет одну-единственную спутницу жизни.

Принц уверен, что может выбрать любую, но появляется в его жизни такая девушка, на которую его чары не действуют.

Сходите на этот фильм со своими дочерьми и узнайте, чем закончится эта приключенческо-романтическая история.

В кино с 28 июня

Возраст: 6+

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«Джим Пуговка и машинист Лукас»

Это экранизация детских книг популярного немецкого писателя Михаэля Энде . Главный герой — темнокожий мальчик-подкидыш Джим будучи младенцем попал на крошечный островок Усландия. С годами на острове становится слишком тесно, и мальчик вместе со старшим другом-машинистом Лукасом отправляется в далекое путешествие к лучшей жизни.

По пути друзья знакомятся с мнимым великаном, полудраконом, прекрасной принцессой и открывают целый мир чудес.

В кино с 28 июня

Возраст: 6+

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«Человек-муравей и Оса»

Каждый новый фильм компании Marvel становится настоящей сенсацией и долгожданным подарком для подростков. Если вашему ребенку уже исполнилось 12, сводите его на этот фильм.

Скотт Лэнг, или Человек-Муравей, уже заслужил свое право стать частью команды Мстителей, однако он очень хочет быть ближе к собственной дочке, поэтому не может уехать из Сан-Франциско, Но так будет до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Человека-Муравья присоединиться к новой, опасной миссии.

На этот раз помогать ему в противостоянии с коварным врагом будет новая напарница — Оса.

Смотрите, чем закончится это противостояние в кино!

В кино с 5 июля

Возраст: 12+

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«Монстры на каникулах 3: Море зовёт»

Если ваши дети ждали продолжение любимого мультфильма, обязательно сходите с ними в кино. Новые приключения любимых героев им обязательно понравятся.

В новой части мультфильма про монстров Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере.

Найти здесь развлечения можно на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий до лунных ванн.

И вдруг Дракула влюбляется в капитана корабля — загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что их поездка может превратиться в настоящий кошмар, а все потому, что Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!

В кино с 12 июля

Возраст: 6+

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«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»

У фильма о приключениях мальчика Себастьяна и пиренейской горной собаки Белль, который успел полюбится не только детям, но и их родителям, вышло продолжение.

В небольшой французский городок Сен-Мартан в горах на границе со Швейцарией вернулось спокойствие и мирная жизнь, но не вернулась Анжелина. Неожиданно в городок приходит страшная новость: самолёт, на котором девушка возвращалась домой, потерпел крушение где-то в альпийских лесах. Кроме Себастьяна никто не верит, что Анжелина могла остаться в живых.

Верные друзья Белль и Себастьян отправляются на поиски Анжелины.

На их пути будет множество испытаний, а также они узнают тайну, которая изменит их жизнь навсегда.

В кино с 26 июля

Возраст: 0+

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